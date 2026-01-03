La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, celebra la captura de Maduro: "Ha llegado la hora de la libertad"

En un giro histórico para la política venezolana, la líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se ha pronunciado este sábado tras conocerse la captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades de Estados Unidos. Machado ha calificado este hecho como el fin de un ciclo y el inicio de la "hora de la libertad" para la nación sudamericana.

Según la opositora, la acción de Washington responde a la negativa de Maduro de pactar una transición pacífica. "Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley", afirmó.

Machado enfatizó que, a partir de hoy, Maduro deberá rendir cuentas ante los tribunales internacionales: "Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos."

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el llamado directo a las guarniciones militares. Machado instó al Ejército venezolano a acatar los resultados del pasado 28 de julio y reconocer a Edmundo González Urrutia como el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.

Aunque no se han definido plazos exactos para la toma de poder, Machado describió el clima actual como una "transición que necesita a todos". Pidió a la ciudadanía mantenerse alerta a los canales oficiales, asegurando que habrá nuevas comunicaciones "muy pronto".

"Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia... Estén listos para poner en marcha lo que les vamos a comunicar", concluyó, dejando abierta la expectativa sobre los próximos pasos del gobierno de transición.