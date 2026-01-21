Once días antes se realizó una inspección en el tramo del accidente de tren de Adamuz: “No es sencillo esclarecer un motivo con un solo indicio”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera y al director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez .- Gustavo Valiente - Europa Press

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Ángel García de la Bandera, director de tráfico de Adif, y José Alfonso Gálvez, director de operaciones de RENFE.

Al comienzo de la rueda de prensa el propio ministro ha dejado claro que el Gobierno de España se encontraba realizando una investigación compleja para que “todos los factores sean analizados”, además de instar a no hablar de causas precipitadas para ser lo “más respetuoso posible con las víctimas y las familias”.

Poco después, comenzaría a explicar el propio accidente, minuto a minuto y segundo a segundo Angel García de la Bandera, director de Tráfico de Adif. Hizo hincapié en que la empresa estará abierta en todo momento a colaborar con la investigación y que “queremos dar transparencia ante tantas informaciones y toda la información disponible”.

Angel García de la Bandera, director de Tráfico de Adif

Según ha comunicado, el tren que salía de Málaga lo hizo a las 18:40 horas, mientras que el de Madrid lo hizo media hora antes, a las 18:10 horas. El accidente se produjo a las 19:43 horas. Según Ángel García, también ha explicado que a las 19:45 horas un maquinista que iba a cruzar por la misma vía “señala que se había enganchado a la catenaria” y que “no tenía tensión”, esto último a las 19:46 horas. Sobre las 19:48 horas, se intentó contactar con el maquinista afectado sin respuesta.

Más tarde “comunican que hay un descarrilamiento y que hay un pequeño incendio relacionado con el arrastre, quizá. En esta llamada pide el maquinista que se corte el tráfico en sentido Sevilla y el controlador le dice que está de acuerdo porque no viene ningún tren cerca”.

Poco tiempo después, a las 19:50 horas, se movilizan los servicios de emergencias y se activan todos los protocolos. A las 20:15 horas se empiezan a constituir los crisis a nivel nacional por “la importancia ante un caso de descarrilamiento”. En todo este punto, también ha detallado otro punto clave: “No tenemos el momento concreto de la colisión de los dos trenes porque no lo tenemos”.

El propio director de Tráfico ha expuesto cuáles han sido las diferentes inspecciones realizadas en 2025. En este punto ha explicado que en mayo de 2025 quedaron finalizadas el cambio de carriles y de traviesas. El 5 de noviembre se hizo un recorrido por la vías para no pasar ningún punto por alto, el 21 de noviembre se realiza una exultación dinámica para analizar aceleraciones y el 7 de enero se realiza una comprobación completa del estado que se colocó en mayo.

Con respecto a este punto, ha indicado que “no se detectó ningún fallo que a priori evidencia una relación con el accidente. Con respecto a los materiales, todos los sistemas de alta velocidad llevan unos controles altísimos”, en las cuatro inspecciones realizadas.

Jose Alfonso Gálvez, director de operaciones de Renfe

Momento de comparecer para Jose Alfonso Gálvez, director de operaciones de Renfe, en el que ha comunicado que a las 20:50 minutos se constituyen seis grupos en la sala de crisis: un grupo de coordinación y atención telefónica, un grupo de logística para organizar todos los medios, un grupo de asistencia psicológica, un grupo de comunicación externa financiera y de seguros y un último grupo de asistencia técnica para todas las cuestiones que van surgiendo.

A las 21:00 horas se activa el centro para familiares y en los primero minutos se realizan 50 intervenciones sanitarias y 47 psicológicas, intervenciones que se dan en otras estaciones.

También se han movilizado medios que servirán como medio de transportes y lanzadera para aquellas personas que lo necesiten, a lo que también han hecho hincapié en que “no se viaje si no es totalmente necesario” para que así puedan utilizar estos vehículos los diferentes trabajadores.

Óscar Puente

El ministro también ha indicado que “se han examinado trenes del mismo día y del día anterior que pasaron por esa zona y se han detectado marcas en uno de los trenes, sobre todo el que pasó momentos antes”.

Por otro lado, Puente ha querido tener palabras de agradecimiento para los servicios de Emergencia, servicios sanitarios, fuerzas de seguridad y trabajadores de empresas ferroviarias y, como no, a los vecinos de Adamuz y al resto de poblaciones cercanas que se han volcado en la atención de la víctima.

Asimismo, ha expuesto que “no nos vamos a esconder y vamos a tratar todo con la mayor transparencia posible. Es un momento especialmente doloroso y no debemos poner en cuestión nuestra red de transporte público”.

Del mismo modo, ha aclarado que en ningún momento se puede llegar a una conclusión con respecto a las marcas que se han llegado a dar en el tren que descarriló, dejando ese apartado a los expertos que se encuentran investigando el asunto: "No es sencillo esclarecer un motivo con un solo indicio".

Huelga, accidente de Rodalies de Gelida y situación actual

Con respecto a la huelga convocada para el 9, 10 y 11 de febrero, ha explicado que “no creemos que sea lo mejor” y que “vamos a intentar atender sus reivindicaciones sin dañar a los usuarios y al sistema ferroviario”.

Con respecto al accidente de Rodalies de Gelida, el ministro ha indicado que “la sensación que tenemos es que el muro cae al paso del tren, por lo que el margen de maniobra era nulo”.

Cabe recordar que de momento y según han informado las autoridades que se encuentran en el lugar, existen dos personas que siguen en paradero desconocido, además de las 43 personas fallecidas.