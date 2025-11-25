La Policía Nacional refuerza a unidades de élite contra el narcotráfico con fusiles de asalto HK G36

La Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) de la Policía Nacional ha activado un plan para reforzar la capacidad operativa y la protección de sus unidades especializadas en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, como la Udyco y el Greco.

La medida principal consiste en la dotación y formación en el uso de fusiles de asalto HK G36 y subfusiles HK MP5 a estos efectivos, con el objetivo de "adecuar la respuesta" policial a la creciente violencia exhibida por las organizaciones criminales, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Un nivel de amenaza en aumento

Esta decisión llega en un contexto donde los operativos contra el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, han expuesto a los agentes a un "nuevo nivel de la amenaza". El sindicato Confederación Española de Policía (CEP), que ha adelantado la información, relaciona la urgencia de esta dotación con incidentes graves, como el ocurrido en Isla Mayor (Sevilla), donde un agente resultó herido de gravedad por un disparo durante una operación contra el narcotráfico.

El CEP ha valorado "muy positivamente" la iniciativa de la CGPJ, destacando que no solo se distribuirán armas largas, sino que también se implementarán "cursos de formación especializada" para el correcto adiestramiento de los agentes en el nuevo material.

Críticas a la inversión anterior

La organización sindical recordó haber solicitado previamente este refuerzo de medios y contrastó la actual medida con la, a su juicio, "arriesgada y temeraria tacañería del Ministerio del Interior a la hora de comprar y distribuir armas largas" en años anteriores.

Según datos aportados por el CEP, la Dirección General de la Policía ha adquirido aproximadamente 2.000 subfusiles de asalto en los últimos cuatro años, de los cuales 1.250 fueron licitados el año pasado con un coste de solo 2,59 millones de euros.

El sindicato concluye celebrando la "inmediata apuesta" de la Comisaría General de Policía Judicial por la "protección de los profesionales de la seguridad pública" ante la sofisticación y violencia del crimen organizado.