Renfe descarta un fallo humano en el descarrilamiento del tren que realizaba el viaje Málaga-Puerta de Atocha

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, confirma que se descarta que el descarrilamiento del tren que realizaba el viaje Málaga-Puerta de Atocha se produjera por un fallo humano. Dice que "el sistema corrige las decisiones erróneas", y apunta a “alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura”, según recoge la Agencia ICAL a través de una entrevista en RNE.

En la última comparecencia del ministro Óscar Puente, se habló de un accidente "extraño", en el que explicó que no podía deberse a una cuestión de velocidad porque los registros de los dos trenes muestran que iban “a una velocidad inferior de la asignada al tramo”; precisó que "estaban ya en la curva de frenado, uno a 205 kilómetros/hora y otro a 210 kilómetros/hora. Es un tramo de 250 kilómetros/hora. El propio sistema impide superar esa velocidad”.

Entre las últimas novedades que se han sabido a primera hora de la mañana de este lunes, es el que el tren de Iryo había pasado una revisión hacía solo tres días y que era relativamente nuevo, ya que tiene cuatro años. Por ahora también, las cifras que han trascendido son de al menos 39 muertos y 152 heridos.