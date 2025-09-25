Dimite el alcalde del Pedroso de la Armuña tras ser condenado por encañonar a un vecino

Ángel Luis Portilla, actual alcalde de El Pedroso de la Armuña, presentará su dimisión como máximo representante del consistorio en el pleno que se celebra este jueves, 25 de septiembre, en el municipio salmantino tras la condena por encañonar a un vecino de Cantalpino al que le acusaba de haber robado 5.000 euros de las papeletas de la paella durante el mes de septiembre de 2024.

Según hacía público este medio el pasado martes, el Juzgado de lo Penal número 2 de Salamanca ha condenado a Ángel Luis a seis meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena así como a un año, seis meses y un día de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, lo que hizo que el PSOE de Salamanca exigiera su dimisión.

Además, el regidor hasta que se celebre el pleno extraordinario donde de formalice su dimisión ha comentado a SALAMANCA24HORAS que “he dimitido un poco por todo, por lo del PSOE, por las críticas, porque yo no estoy bien de salud y, por supuesto, por la condena”.

Por último, a través del escrito al que ha tenido acceso este medio, no existe opción de recurrir la sentencia ya que, en ambas partes, se ha renunciado a la realización de ello.

En el escrito que ha dedicado el propio alcalde al Pedroso de la Armuña, y al que ha tenido acceso SALAMANCA24HORAS, ha dictado que:

“Después de pensarlo mucho tiempo y ante las adversidades que he sufrido. He llegado a la conclusión de que tengo que renunciar a mi puesto como Alcalde de este pueblo, ya que debido a los problemas que tengo de salud, mi cuerpo y mi cabeza ya no pueden más, puesto que me siento incapaz de desempeñar mi cargo con los problemas que lleva consigo.

Mi mente no da para más, por tal motivo tengo que dejarlo, después de haberlo meditado mucho, he llegado a la conclusión de que no puedo seguir, y dejar paso a alguien que lo haga mejor.

Yo me siento incapaz de seguir, por lo cual hoy en este pleno, en este momento, pongo mi cargo a vuestra disposición y me sustituya el siguiente de la lista, o quien creáis conveniente.

Quiero agradecer a mis compañeros la ayuda que he recibido por vuestra parte. Hasta aquí ha llegado mi mandato, no se si bien o mal pero he estado siempre ahí.

He tratado de hacerlo lo mejor posible, siento mucho si con esta decisión causo mucho trastorno a los vecinos del pueblo, pero mi salud me impide seguir adelante.

No hay vuelta atrás. Soy consciente que este ayuntamiento puede dar un giro de 180 grados, para lo vida sigue y espero que la persona que entre lo haga lo mejor que yo, estaré a su disposición en lo que pueda ayudar, aunque mi experiencia no haya sido mucha.

Sin más vuelvo a dar las gracias a toda la corporación por el apoyo recibido durante este tiempo, corto, pero muy intenso al menos para mí.

No me quiero despedir sin antes agradecer también la labor y el apoyo de mis compañeras de partido Mª Carmen y Mª José, la ayuda de Roberto y Jesús en mis quehaceres diarios en este ayuntamiento.

También quiero pedir disculpas a todos los vecinos del pueblo por no haber cumplido con mis promesas electorales hasta el final, pero mi salud no me lo permite y después de saber la sentencia de culpabilidad en los hechos acaecidos el año pasado me veo en la obligación de dimitir y espero que lo entendáis. Hoy presento mi dimisión, irrevocable”.