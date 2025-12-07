Exitoso mercado navideño en Villoria en favor de las personas afectadas por ELA

Mercadillo solidario de Navidad en Villoria con productos artesanales

Villoria es uno de los pueblos de la provincia de Salamanca que se encuentra ya inmerso en las actividades organizadas con motivo de la Navidad. Durante la mañana de este domingo 7 de diciembre ha tenido lugar un Mercadillo Solidario, que ha sido todo un éxito.

Han sido multitud las personas que se han concentrado para comprar todo tipo de productos, la mayoría realizados a mano, donde se han vendido juguetes, plantas, dulces, cestas de mimbre, bisutería, piezas para el nacimiento o hasta bocetos pictóricos.

Todo lo recaudado será destinado a las personas afectadas por ELA, a través de su asociación.

A parte del mercadillo, esta misma tarde hay también programado un chocolate, también solidario, que tendrá lugar a las 17:30 horas en el centro cívico del pueblo.

El resto de la programación del municipio que ese extenderá hasta el día 5 se puede consultar en la siguiente noticia: