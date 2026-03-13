El valor natural y turístico del Azud de Riolobos, vital para la comarca de Peñaranda

Dar a conocer la riqueza medioambiental de uno de los humedales más importantes de Castilla y León y desconocido para muchos salmantinos es el objetivo de unas jornadas sobre el Azud de Riolobos. En ellas, expertos en ingeniería, ornitología y desarrollo rural analizarán diferentes aspectos de este enclave para poner en valor su importancia y dar a conocer todas las posibilidades que ofrece para la comarca.

Las jornadas tendrán lugar el próximo 21 de marzo en el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, en Peñaranda y están organizadas por Aquila Naturaleza, Mares Virtuales y el Ayuntamiento de El Campo de Peñaranda.

Presentará las charlas José Carlos González Navarro y particparán como ponentes Guillermo Hernández de Aquila Naturaleza; Octavio Infante de SEO/Birdlife; Yolanda Muiños de El Campo de Peñaranda; Javier Bajo de Nordeste y Evelio Teijón, doctor en Ingeniería de Caminos de la USAL.

Además, las jornadas incluirán visitas al azud para poder disfrutar del entorno.