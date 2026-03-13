El valor natural y turístico del Azud de Riolobos, vital para la comarca de Peñaranda
Unas jornadas analizarán la “oportunidad para el turismo” que se ha convertido en uno de los humedales más importantes de Castilla y León
Dar a conocer la riqueza medioambiental de uno de los humedales más importantes de Castilla y León y desconocido para muchos salmantinos es el objetivo de unas jornadas sobre el Azud de Riolobos. En ellas, expertos en ingeniería, ornitología y desarrollo rural analizarán diferentes aspectos de este enclave para poner en valor su importancia y dar a conocer todas las posibilidades que ofrece para la comarca.
Las jornadas tendrán lugar el próximo 21 de marzo en el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, en Peñaranda y están organizadas por Aquila Naturaleza, Mares Virtuales y el Ayuntamiento de El Campo de Peñaranda.
Presentará las charlas José Carlos González Navarro y particparán como ponentes Guillermo Hernández de Aquila Naturaleza; Octavio Infante de SEO/Birdlife; Yolanda Muiños de El Campo de Peñaranda; Javier Bajo de Nordeste y Evelio Teijón, doctor en Ingeniería de Caminos de la USAL.
Además, las jornadas incluirán visitas al azud para poder disfrutar del entorno.
También te puede interesar
Lo último