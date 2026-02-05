El 112 ofrece consejos de autoprotección ante el aumento del caudal de los ríos en Salamanca

Las lluvias y el aumento del caudal de los ríos está causando estragos en algunos puntos de la provincia de Salamanca. Para minimizar los daños por inundación, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha compartido varios consejos de autoprotección en su cuenta de X (antes Twitter).

El primer paso es avisar al 112 y especificar dónde nos encontramos, las personas y zonas afectadas por la inundación, cuál es el nivel del agua y la posible evolución de la situación. Acto seguido, hay que retirar del exterior de casa todos los objetos que puedan ser arrastrados por la corriente y desconectar los aparatos eléctricos. También hay que estar preparados para abandonar nuestras viviendas en caso de que las autoridades nos ordenen trasladarnos a un lugar prestablecido.

De usar el coche, los conductores deben circular por las rutas principales y autopistas a una velocidad reducida y no estacionar a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y puentes. Asimismo, han de dirigirse a las zonas más altas si empieza a subir el nivel del agua en la carretera o si el caudal supera el eje de la rueda. De ser demasiado tarde porque el vehículo está sumergiéndose y es imporsible abrir la puerta, la salida ha de hacerse por las ventanillas.