Acoso en la Escuela de Tauromaquia: el PSOE desmiente a la Diputación de Salamanca y afirma que no se protegió a los menores y hubo dejación de funciones

La Diputación miente. Así se desprende de las palabras de los diputados socialistas, Fernando Rubio y Miryam Tobal, que este viernes han valorado las dos denuncias por acoso sexual y bullying interpuestas por las familias de dos menores de la Escuela de Tauromaquia. Aseguran los socialistas que la Diputación no fue diligente y dio la callada por respuesta, ya que no fue hasta casi dos meses después de la interposición de la denuncia cuando abrió un procedimiento jurídico y todo ello tras una comisión “tensa” en la que el PSOE pidió explicaciones al respecto.

Como adelantó Salamanca 24 horas este jueves en esta noticia, los hechos se remontan al pasado mes de junio cuando las familias de dos alumnos interponen una denuncia, una de ellas por un presunto caso de acoso sexual a una menor por parte de otro alumno y otra presunta por bullying por parte de un profesor a un alumno. Unos hechos que la propia Diputación ha reconocido en el caso de acoso sexual a través de un comunicado remitido a los medios. Sin embargo, en dicho comunicado la Salina asegura que “en el mismo momento en que el equipo directivo tuvo conocimiento de la situación, se adoptaron de manera inmediata las medidas oportunas”, entre ellas, “separar a los alumnos implicados para que no coincidieran en las clases, durante los días restantes hasta la finalización del curso”. Algo que según recoge la denuncia no fue así, ya que los alumnos coincidieron de nuevo. También lo asegura el PSOE que afirma que “tenemos constancia que después de conocer estos hechos en la propia Escuela de Tauromaquia han vuelto a coincidir. No en la misma clase, pero sí durante una de las actividades” y critica que “tenemos la sensación de que no se le ha dado la importancia que se tenía que dar y no se han tomado las decisiones adecuadas, estamos hablando de menores y protegerlos es lo primordial”.

También afirma la Diputación de Salamanca que “se abrió un expediente administrativo para recabar toda la información de ambas partes”, algo que tampoco sería exacto, ya que el PSOE asegura que tras conocerse los hechos no se abrió expediente de forma inmediata. “Cuando tienes conocimiento de esta situación lo primero que tienes que hacer es abrir expediente y tomar todas las medidas cautelares posibles para proteger a los menores, tanto a unos como a otros. Y esto no se ha llevado a cabo”, aseguraba Miryam Tobal. El procedimiento jurídico no se abrió hasta finales de agosto.

Para Fernando Rubio es preocupante “que las familias digan que la Diputación ha silenciado este asunto”. “No estamos aquí para acusar a nadie, por delante está que estamos hablando de menores y hay presunción de inocencia, por supuesto, pero queremos dejar clara una cuestión que no ha quedado clara hasta el momento, que es que tiene que prevalecer, al igual que en cualquier protocolo educativo y en cualquier protocolo de acoso sexual, de bullying, etcétera, la protección de las presuntas víctimas, de quienes, en este caso, son denunciantes”, asegura Rubio. También asegura que es “grave” y “una falta de respeto” que la Diputación “no esté aquí en lugar de nosotros. Tenía que haber estado hace mucho tiempo y no se ha personado para dar las explicaciones oportunas, para garantizar a las familias, a todas ellas que se va a abrir ese procedimiento y que, en sede jurídica, o donde sea, se van a dilucidar todos los hechos”.

El PSOE denuncia también la falta de un protocolo de actuación para casos de acoso, no solo en la Escuela de Tauromaquia sino en todas las actividades con menores implicados como campamentos de verano o actividades deportivas. Piden la creación de un decálogo de buenas prácticas, un protocolo de acoso y la formación específica inmediata para todas las personas involucradas, en la Escuela de Tauromaquia o en cualquier aspecto educativo con menores, ya que “particularmente estas personas tienen que estar preparadas para afrontar casos de acoso, de agresión sexual, etcétera”.

Todo con el objetivo de que “se ponga una solución y esto no vuelva a ocurrir”, porque cabe recordar, en la Escuela de Tauromaquia hay alumnos de entre 10 y 20 años que pasan juntos unas 15 horas semanales.