Aldearrodrigo se queda pequeño en el adiós al empresario Silvestre Sánchez Sierra

Si en algún sitio era querido Silvestre Sánchez Sierra ese lugar era su pueblo. En Aldearrodrigo, donde volvía siempre que podía, Silvestre era parado por sus vecinos, jóvenes y mayores, cada pocos pasos. El agradecimiento y el cariño eran la tónica habitual ya que Silvestre no solo hizo mucho por mejorar su localidad natal, sino que también ofreció oportunidades de trabajo a muchos en el pueblo donde fue concejal durante años.

Este lunes, sus vecinos, acompañados de numerosos amigos y conocidos del empresario se han volcado para despedir a quien fuera su amigo y benefactor. La localidad se ha quedado pequeña para tantos vehículos y personas y en la iglesia del municipio no entraba ni un alma más en la misa funeral. De hecho, han sido muchísimas las personas que se han quedado fuera del templo. El Ayuntamiento de la localidad incluso ha instalado pantallas en el exterior para que los que se quedaban fuera del templo pudieran seguir el funeral.

Funeral del empresario Silvestre Sánchez Sierra en Aldearrodrigo

Un sepelio al que han acudido numerosas personalidades del mundo de la empresa o la política como el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado de su mujer, Fina Martín; personalidades como el torero Pedro Gutiérrez Moya, el empresario Antonio Hidalgo o alcaldes de la zona como José Roque o Santiago Castañeda.

Las muestras de cariño hacia el empresario y su familia han sido constantes durante todo el fin de semana. Desde primera hora de la mañana el Tanatorio San Carlos, en Salamanca, se vio desbordado de gente, coronas y ramos de flores para despedir al empresario, cuyos restos llegaban a la capital salmantina donde se había organizado un segundo velatorio para que sus amigos y vecinos en la provincia pudieran darle su último adios tras ser velado en Barcelona.