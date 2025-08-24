Un autobús de Avanza se avería en el puente Enrique Estevan y bloquea el paso a los coches

Apenas seis días después del último incidente, el servicio de autobús que conecta Santa Marta de Tormes con Salamanca ha vuelto a sufrir una avería, generando importantes molestias y cortes de tráfico. Esta vez, el vehículo quedó detenido en medio del puente Enrique Estevan, uno de los accesos más transitados hacia la ciudad, bloqueando el paso de vehículos durante varios minutos.

La situación ha provocado retenciones y desvíos de tráfico, mientras la Policía Local acudía al lugar para dirigir la circulación.

Además, el autobús averiado ha vertido restos de gasoil sobre la calzada, lo que ha requerido la intervención urgente de los servicios de limpieza municipal, que han trabajado para limpiar el pavimento y evitar riesgos para otros vehículos.

Este nuevo incidente reaviva las críticas al estado del servicio de transporte entre Santa Marta y Salamanca, tras varias averías registradas en las últimas semanas que han afectado a la regularidad y seguridad del trayecto.