Un bólido con destellos verdes sorprende a su paso por algunos municipios de la provincia de Salamanca después del atardecer

En algunos puntos de la provincia de Salamanca como en la comarca de Ciudad Rodrigo se ha visto después del atardecer de este miércoles uno de los fenómenos astronómicos más expectantes y que mayor desconcierto producen dada su dificultad para verlos. Se trata de una "bola de fuego" que ilumina intensamente el cielo y que sucede a una gran velocidad.

Según indican varios usuarios a través de las redes sociales se ha visto un gran resplandor con destellos verdes que al parecer ha cruzado la península ibérica de norte a sur por la parte oeste, ya que también se ha visto en Zamora o Valldolid y en algunas regiones de Extremadura como Coria. En el caso de Salamanca, los usuarios han indicado en comentarios a raíz de una publicación de Meteo Ciudad Rodrigo, notificando haber visto este fenómeno a su paso por la La Fuente de San Esteban, Martín de Yeltes, Sancti-Spirítus, Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes y Santa Marta.

Meteo Ciudad Rodrigo

Los bólidos que son un tipo específico de meteoro muy brillante que pueden iluminar todo el horizonte y dejar una estela luminosa que puede durar varios segundos ya han sido presenciados en alguna ocasión más desde la provincia salmantina. Concretamente, a finales del año pasado, en el mes de diciembre, tres bólidos fueron vistos dejando una bella estampa durante la puesta de sol en Salamanca capital.

Cabe destacar que durante estos días y hasta el 2 de noviembre en el cielo salmantino podrán observarse un gran número de estrellas fugaces debido a la presencia de las Dracónidas y las Oriónidas.