Un camión derrama restos de vísceras en la carretera de Vecinos

Un vehículo pierde parte de su carga, restos de vísceras, en la carretera de Vecinos

Un camión ha derramado parte de su carga, restos de vísceras, sobre la calzada, en la carretera de vecinos.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido un aviso por un vehículo que había perdido la carga a las 16:00 horas en la CL-512, en el kilómetro 10.

Al parecer, según ha podido saber este medio, la causa del incidente ha sido el mal colocamiento de la carga dentro del remolque, lo que ha provocado su caída al suelo en una curva señalada que hay en dicha carretera.

Hasta el lugar se ha trasladado la Guardia Civil para regular el tráfico mientras los operarios retiran, con la ayuda de una máquina, los restos que yacen sobre el asfalto y parte de la cuneta.

Un vehículo pierde parte de su carga, restos de vísceras, en la carretera de Vecinos | Andrea Mateos

Un vehículo pierde parte de su carga, restos de vísceras, en la carretera de Vecinos | Andrea Mateos

Una situación similar se produjo ya en el mes de febrero, también en esta carretera, pero en el km 6, donde otro camión que transportaba vísceras perdió parte del cargamento en la carretera, aunque en esta ocasión cuando cruzaba Aldeatejada.