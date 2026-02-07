La CHD presume de limpiar 105 kilómetros de ríos y cauces en 3 años cuando solo el Tormes tiene 215 en Salamanca

Carreteras inservibles, bajos de viviendas anegados de agua, vecinos sin dormir y el campo encharcado. Las intensas lluvias de esta semana han puesto en jaque a toda la provincia de Salamanca causando incidencias en todo el territorio. La borrasca Leonardo se ha dejado sentir poniendo en alerta ríos y arroyos y haciendo que los pueblos hayan tenido incluso que emitir advertencias por el peligro de las riadas. Una situación tensa que ha hecho que muchos miren hacía la Confederación Hidrográfica del Duero para exigir más limpiezas y mantenimientos de cauces y arroyos, así como mejorar las medidas preventivas Una queja reiterada que se agudiza en estos casos, cuando el agua llega a las viviendas y lo anega todo.

Muchas de las inundaciones registradas esta semana se han dado en arroyos y regatos cuyos cauces son urbanos, es decir, atraviesan o pasan por el casco urbano de los municipios. En localidades como Aldeatejada, Calzada de Valdunciel o Miranda de Azán las avenidas de agua han dejado inundaciones graves en más ocasiones y, con la borrasca Leonardo no ha sido distinto. En los tres casos piden más limpieza en las zonas en las que los Ayuntamientos no tienen competencias y no pueden actuar y también mejorar los métodos de prevención.

En Calzada de Valdunciel el agua ha anegado la parte norte de la localidad, anegando calles y entrando en naves y edificios como el ACVM donde había “40 o 50 centímetros de agua”, asegura su alcalde, Román Hernández. Hace un año sufrieron inundaciones similares y el alcalde asegura que desde entonces “hemos enviado notificaciones a la CHD hasta en tres ocasiones para pedir que lo limpien y nada, no sabemos si tiene otros ríos más importantes y no se puede ocupar de esto, pero el problema es recurrente”. El Ayuntamiento de Calzada se encargar de limpiar todos los años la parte urbana del arroyo de la Vega, pero “siempre que hay lluvias torrenciales nos pasa, si lo nuestro no estuviera limpio no se qué pasaría”.

Inundaciones en Calzada de Valdunciel (1)

Otro de los municipios más afectados es Miranda de Azán. Allí su alcalde, José Luis Sánchez, pide más medidas de prevención. “Más que la limpieza, nosotros reclamamos que nos incorporen a la red oficial de aforadores para que nos den aviso antes y nos permita prepararnos, porque cuando salga en cuestión de 15 minutos estamos inundados”, asegura. Su problema es que el arroyo que tienen canalizado colapsa o por la maleza que arrastra desde el nacimiento o por exceso de agua. “Solo nos deja limpiar la zona urbana y 50 metros a cada lado a mayores”, afirma y reconoce que tras la riada de hace tres años presentó una queja a la CHD. “Me contestaron que habían hecho una comprobación y que detectaban falta de mantenimiento en algunos puntos, pero que lo harían cuando los medios técnicos y económicos lo permitieran. No lo han hecho ni lo harán”, afirma.

En Aldeatejada, su alcalde Enrique García, asegura que el Ayuntamiento limpia y mejora el cauce del arroyo del Zurgüen todos los años, pero, ante una situación extraordinaria como la ocurrida en estos días, las inundaciones “son casi inevitables”. La solución que ve sería en encauzamiento del arroyo, algo caro que no podrían ejecutar sin ayuda de otras instituciones y que sería a largo plazo. Reconoce que uno de los problemas que se dan en estos desbordamientos es que “aunque tú tengas limpia la parte urbana de un cauce, si arrastra maleza, al final los problemas son similares” y ahí si depende de la Confederación Hidrográfica del Duero y no de los ayuntamientos.

Rio Almar en Alconada este 5 de febrero | ANDREA MATEOS

El río Almar, en Alconada, también ha estado en alerta amarilla este viernes. La situación en la que se encuentra este río puede comprobarse en esta imagen tomada el pasado 5 de febrero, un día antes de los momentos más críticos durante la borrasca.

Ante las críticas, la Confederación Hidrográfica del Duero ha emitido un comunicado en el que defiende su gestión, alegando que en Salamanca ha invertido en los últimos tres años 2,5 millones de euros en la conservación y mantenimiento de cauces en la provincia. Un 1% del presupuesto que la CHD ha manejado en esos mismos tres años (en torno a 90 millones de euros cada año) Una inversión que ha permitido actuar en 44 pueblos y 105 kilómetros de cauces, según los datos de la CHD. Solo el río Tormes tiene una extensión de 215 kilómetros en Salamanca, por lo que de estos indicadores se deduce que las intervenciones se ejecutan en una parte muy limitada de cauces. Su previsión para 2026 en Salamanca es invertir 900.000 euros.

Intervenciones de la CHD entre 2023 y 2025 en Salamanca

La CHD asegura que en los tres últimos años ha actuado en el río Águeda y el regato Bodón, en el término de Ciudad Rodrigo; en el río Tormes y en varios arroyos de Encinas de Abajo; en la Rivera de Azaba, en Puebla de Azaba, Ituero de Azaba y Campillo de Azaba; en la reguera Guareña, en Aldeaseca de la Frontera; en la Rivera de la Alamedilla, en Alamedilla; en el río Seco, en Canillas de Abajo; arroyo de la Rivera Chica, en Golpejas; arroyos de la Cova, Gargabete y de la Ribera, en Pelabravo; arroyo Navales, en Alba de Tormes; río Agudín, en Gajates, además de otra serie de arroyos y regatos.

De forma general, las labores de conservación han consistido en la retirada de tapones, entresacas, podas y retiradas de lodos, junto a otras actuaciones basadas en soluciones naturales, con el fin de mejorar las condiciones del cauce del río y mitigar el riesgo de inundación.

Actualmente se está realizando labores de conservación y mantenimiento en los cauces en los términos municipales de La Fregeneda y Santiago de la Puebla. En los próximos meses, se prevé realizar trabajos de mantenimiento y conservación en cauces situados en los términos municipales de Valsalabroso, Hinojosa de Duero, Babilafuente, Tordillos, Cantalpino, Ciudad Rodrigo, Larrodrigo, Martín de Yeltes, Carbajosa de la Sagrada, Villar de Ciervo y San Muñoz, entre otros.