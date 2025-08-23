Un convoy de bomberos alemanes, escoltado en Salamanca en su traslado de Jarilla a Zamora

El convoy de bomberos alemanes que se unió el pasado 19 de agosto a las labores de extinción del incendio de Jarilla ha vuelto a pasar por la provincia de Salamanca en su regreso. Se les ha visto circular sobre las 11:00 horas por la rotonda de Buenos Aires escoltados por la Guardia Civil.

Los bomberos alemanes abandonan la zona de Jarilla tras la estabilización del incendio que ha calcinado 17.300 hectáreas y afectado a Candelario. Su próximo objetivo es ayudar en los fuegos que continuan activos en el norte de Castilla y León, por lo que su traslado es a Zamora.

Un total de 67 fuerzas de emergencias y 21 vehículos con remolques de la Unidad Europea de Protección de Desastres se han movilizado durante estos días en la península. La previsión es que estén trabajando durante aproximadamente unos 14 días, según indicaorn desde el Servicio de Bomberos y Rescate de Bonn.