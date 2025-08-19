Una veintena de vehículos de bomberos procedentes de Alemania atraviesan Salamanca hacia el incendio de Jarilla

Casi una veintena de vehículos con efectivos de extinción de incendios procedentes de Alemania, concretamente del Departamento de Bomberos de la ciudad de Bonn, responsable de la respuesta a emergencias, han atravesado Salamanca a primera hora de la tarde de este martes 19 de agosto preparados para incorporarse al incendio de Jarilla, limítrofe entre Extremadura y la provincia salmantina.

Según informaba Salamanca24horas en la noche de este lunes, el incendio entraba ya en la provincia de Salamanca y se encontraba en la cumbre de la Sierra de Candelario, donde ha permanecido esta mañana, y que según ha anunciado la alcaldesa de Candelario, Elvira Fernández, "la situación está bajo control y la población no corre ningún tipo de peligro".

Una vez que los efectivos alemanes han atravesado Salamanca, la Guardia Civil les ha esperado en el enlace de la rotonda de Buenos Aires, donde han cogido la A-66 para encaminarse hasta el incendio donde poder prestar ayuda como refuerzo en la tareas de extinción que ya se están llevando a cabo. Para ello, los agentes han retenido al resto de vehículos que circulaban por esta vía hasta que han pasado todos los efectivos formados por camiones autobombas, turismos y furgonetas.

El despliegue de la Unidad Europea de Protección de Desastres, con las fuerzas de emergencia alemanas se han trasladado a nuestro país, con un convoy formado por un total de 67 fuerzas de emergencias y 21 vehículos con remolques, preparados con material necesario para dar apoyo logístico para cargar el material necesario del campamento de prevención de desastres en los camiones apropiados para este viaje, con fuerzas de Düsseldof, Ratingen, Leverkusen, Königswinter y Bonn.

Su viaje se emprendió hace dos días, atravesando Francia y gran parte de la península hasta llegar este martes a Salamanca; la previsión es que estén trabajando en nuestro país durante aproximadamente unos 14 días, según indican desde el Servicio de Bomberos y Rescate de Bonn, aunque todo va a depender de la evolución de los incendios.