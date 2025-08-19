Asciende a nivel 1 el incendio de Candelario

El incendio iniciado en Candelario durante la tarde de este lunes, 18 de agosto, ha ascendido a nivel 1 de peligrosidad, según ha anunciado la Junta de Castilla y León en la web de INFORCYL. La declaración está motivada por tratarse de un fuego que requiere más de 12 horas para su estabilización.

Las llamas, procedentes del incendio de Jarilla, se extienden en una área de piedra y matorral que ya se vio afectada hace tres años, por lo que el riesgo de propagación rápida es reducido. "El fuego ha alcanzado la zona de la cumbre, detrás de Los Dos Hermanitos", ha informado la alcaldesa, Elvira Fernández, que ha querido transmitir igualmente un mensaje de tranquilidad: "La situación está bajo control y la población no corre ningún tipo de peligro".

Situación actual del incendio de Candelario | INFORCYL

Para la extinción del incendio se han desplegado un total de cuatro medios: un técnico, dos agentes medioambientales y una cuadrilla terrestre. Todos ellos han trabajado de manera interrumpida durante la madrugada de este martes y contarán con el refuerzo "de dos o tres helicópteros que se sumarán a las tareas de control y enfriamiento de la zona afectada".

Se recomienda a la población de Candelario mantener las ventanas cerradas y hacer uso de mascarilla por la presencia de humo y la calidad desfavorable del aire. "La exposición tiene repercusión en las vías respiratorias. Se irritan por los compuestos orgánicos volátiles de la combustión de los incendios, como el CO2 o el monóxido de carbono, también presentes en el humo de los cigarrillos", ha señalado Rosa Cordovilla, jefa del servicio de Neumología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, a este medio.