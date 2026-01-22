Decretan la alerta por riesgo de nevadas en toda la provincia Salamanca desde este jueves
La Junta de Castilla y León ha comunicado que desde las 22:00 horas de este jueves, 22 de enero, todas las provincias de Castilla y León entran de lleno en el aviso
La Junta de Castilla y León, a través de la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha decretado la alerta ante el riesgo de nevadas en las nueve provincias de la región.
Si el aviso amarillo era para el vierne sy para el sábado, se ha adelantado por la borrasca Ingrid que dejará masas de aire de origen maritimo polar, frío y húmedo en la Península Ibérica.
Al igual que se producirán precipitaciones, han alertado sobre la posibilidad de nieve en cotas situadas entre los 600 y 700 metros, especialmente durante el fin de semana.
Del mismo modo, se producirán fuertes rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora, con un descenso moderado de las temperaturas con heladas generalizadas.
