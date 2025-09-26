Enésima avería de un autobús de Avanza y la Junta no hace nada

Parece que la historia no termina con los autobuses de Avanza, y otro vehículo más se ha averiado en menos de 24 horas, esta vez en la rotonda de Mercasalamanca sobre las 19:00 horas, dejando a los pasajeros esperando a otros autocar, y por ende llegando tarde a sus compromisos ante el cabreo de todas las personas que han tenido que esperar en mitad de la carretera.

Uno de los usuarios a los que ha dejado tirados ha declarado a SALAMANCA24HORAS que “no sabemos de qué se queja el Partido Popular con los trenes cuando los autobuses funcionan peor y están más viejos”. Asimismo, otros pasajeros también han expuesto que están cansados de que “se averíe día tras días, llegamos tarde al trabajo y nuestros compromisos, esto es una auténtica vergüenza porque no hacen absolutamente nada”.

Durante el día de ayer, otro autobús se averió en la estación de autobuses teniendo que ser remolcado por otro, siendo la Junta la responsable del transporte interurbano que mantiene prorrogadas las licitaciones porque no ha sacado a concurso las nuevas adjudicaciones del servicio.