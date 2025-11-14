Los estragos de la crecida de los ríos Tormes o Águeda a su paso por la provincia de Salamanca

Varios municipios de la provincia se han visto afectados por las fuertes precipitaciones que han acompañado a la borrasca Claudia y el aumento del caudal de los ríos. Uno de ellos ha sido Ciudad Rodrigo. La 'zona de la Pesquera' ha quedado totalmente inundada tras la crecida del Águeda, en nivel amarillo desde la madrugada de este viernes, 14 de noviembre. A las 07:40 horas marcaba un valor de 205,15m3/s y un nivel de 3,56 m.

Crecida del río Águeda a su paso por Ciudad Rodrigo | Vicente / ICAL

El río Tormes también se ha desbordado en su paso por el Puente del Congosto, zona sensible a las fuertes precipitaciones. Durante la madrugada ha descendido de nivel rojo a naranja y poco antes de las 09:00 horas bajó a nivel amarillo. El gran crecimiento del caudal del afluente del Duero sigue siendo visible varias horas después, ya que ha anegado gran parte de la vegetación colindante. Afortunadamente, no ha afectado a ninguna vivienda del municipio.

En Candelario, los vecinos recibieron un mensaje de alerta de Protección Civil de Extremadura sobre las 0:00 horas debido a su proximidad con la comunidad. El Ayuntamiento pidió extremar las precauciones e informó de que las regaderas características que cruzan el pueblo se habían desbordado. Los bomberos de la Diputación también tuvieron que intervenir para retirar un pino caído en la carretera municipal del municipio dirección La Garganta. La vía permaneció cerrada durante una hora. No hubo que lamentar daños.