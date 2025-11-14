Desciende del nivel naranja a amarillo el río Tormes en El Puente del Congosto junto al Águeda a su paso por Ciudad Rodrigo

Después de que la alerta de Protección Civil sonara en los teléfonos móviles a última hora de la noche de este pasado jueves en la provincia de Ávila, donde se recomendaba “extremar las precauciones y evitar desplazamientos” tras la activación del Plan INUNCYL en Nivel 2, la inquietud iba ‘in crescendo’ a la vez que se activaban los niveles rojos de varios ríos en la provincia de Salamanca: el Tormes, Agadón y Mayas.

Tras una noche en nivel rojo y fuerte lluvias en varios puntos de la provincia durante la madrugada, la situación a primera hora de la mañana de este viernes parece haber remitido. A las 08:00 horas ya no hay niveles rojos activos en ningún río de la provincia, según el Sistema Automático de Información del Duero. Sin embargo, hay que seguir siendo prudentes porque sí hay un río en nivel naranja que es el Tormes a su paso por El Puentes del Congosto (durante la madrugada ha descendido de nivel rojo a naranja y poco antes de las 09:00 horas bajó a nivel amarillo). Recordar que, a última hora de la noche, el río Tormes ya se desbordó en el Barco de Ávila y las zonas más próximas lucían con inundaciones.

El paso de la Borrasca Claudia por la provincia salmantina también pone en nivel amarillo el Águeda, a su paso por Ciudad Rodrigo. Los datos de la estación muestran una tendencia de decrecimiento en el nivel del río y un caudal que se mantendrá estable y que a las 07:40 horas marca un valor de 205,15m3/s y un nivel de 3,56 m. En el caso del río Tormes la tendencia es estable a esta misma hora con un nivel de 4,80 m y un caudal de 782,20 m3/s.

Información de la situación de los río a primera hora de la mañana de este viernes 14 de noviembre | CHD

A primera hora de la mañana, también, y según los datos de la Aemet, la estación de esquí de La Covatilla ocupa el cuarto puesto de la lista con las precipitaciones acumuladas más abundantes del país (37 litros por metro cuadrado).

Pese a la abundancia de las precipitaciones caídas durante la madrugada tampoco ha habido intervenciones por inundaciones en ningún punto de la provincia de Salamanca, tal y como confirman a este medio bomberos de la Diputación. La Guardia Civil de Salamanca ha estado vigilante durante toda la noche en la rivera del Puente Congosto, donde no se han lamentado daños materiales reseñables.

Desde la CHD advierten que "cuando haya previsión de precipitaciones, los caudales de los cauces se mantendrán o aumentarán, por lo que habría que mantener la vigilancia". También, el Centro de Coordinación de Emergencias notifica a primera hora de este viernes que "ante la mejora de la situación, ya no son necesarias las recomendaciones establecidas a través del ES-ALERT a la provincia de Ávila"; el aviso de la Aemet ha pasado de rojo a amarillo. No obstante, se mantiene cortadas tres carreteras afectadas por el paso de los ríos o acumulación y balsas de agua: la AV-P 417 y AV-P 539, en la zona de El Barco de Ávila, y la AV-P 537 en Navaluenga.