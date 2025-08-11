Grandes retenciones en la A-62 por un accidente y por las obras en uno de los carriles

Un accidente en la A-62, a la altura del kilómetro 243, ha dejado una persona inconsciente y retenciones en uno de los puntos de la autovía, y metros después, en la misma carretera, las obras en uno de los carriles han hecho que el tráfico se ralentice causando una gran caravana.

Por estos motivos, las autoridades salmantinas se encuentran trabajando conjuntamente tanto en los accesos a la autovía como en la propia carretera, para así evitar males mayores.

Se espera que tras el accidente el tráfico pueda ir más fluido, pero las obras harán que sea una zona complicada para los vehículos.