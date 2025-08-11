Una persona queda inconsciente tras un accidente entre dos camiones en la A-62

Una colisión entre dos camiones se ha saldado con un varón de 61 años que ha quedado inconsciente en la A-62, lo que ha alertado rápidamente a los Servicios de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León que han solicitado asistencia sanitaria para el hombre herido, que finalmente ha tenido que ser evacuado en helicóptero hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

El incidente ha ocurrido en la A-62, a la altura de la gasolinera que se encuentra en la salida de Salamanca por Huerta Otea, y hasta el lugar se han movilizado efectivos de la Guardia Civil, además de los bomberos de Salamanca que han tenido que intervenir en la situación a causa de un derrame de combustible.

Por otro lado, la propia Policía Local de Salamanca está interviniendo en la situación cortando el tráfico de acceso a la autovía a la A-62 dirección Valladolid, lo que ha ocasionado retenciones en el lugar y tráfico lento.

Más tarde, otro de los camiones ha causado otra gran retención al circular por la autovía siendo escoltado por las autoridades, según ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS.