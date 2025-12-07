La Hoya, Gallegos de Solmirón, La Alberca y Guijuelo contarán con nuevos equipos de estaciones meteorológicas y sensores de temperatura en la calzada
Estos nuevos equipos serán instalados en la SA-100, la SA-104, la SA-201 y la SA-214, aportando una información más precisa y anticipada en episodios de frío extremo o nevadas
Cuatro municipios de Salamanca: La Hoya, Gallegos de Solmirón, La Alberca y Guijuelo contarán con nuevos equipos de estaciones meteorológicas y sensores de temperatura en la calzada, dotados por parte de la Junta de Castilla y León para "reforzar la vialidad invernal".
Estos nuevos equipos serán instalados en la SA-100, la SA-104, la SA-201 y la SA-214. Carreteras que se suman a los 14 que se repartirán por el resto de las provincias de Castilla y León, en Zamora, Soria, Segovia, Burgos, Palencia y Ávila.
Según precisan fuentes de la Junta, el objetivo es "reforzar la cobertura existente para disponer de información más precisa y anticipada que permita garantizar la seguridad y fluidez del tráfico en episodios de frío extremo o nevadas".
Con estos aparatos, los responsables de la gestión de carreteras podrán visualizar datos de la temperatura ambiente, humedad relativa, punto de rocío, presión atmosférica, velocidad del viento o temperatura de la calzada. A mayores, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras ha instalado ya 127 sensores por las carreteras de la Comunidad que informan sobre el volumen de fundentes en silos y depósitos de salmuera.
Los 18 equipos están instalados en:
- Ávila. CL-610, pk 70.560, Madrigal de las Altas Torres
- Burgos. CL-629, pk 44.300, La Mazorra
- Burgos. CL-629, pk 84.750, La Mazorra
- Palencia. CL-615, pk90.215, Guardo
- Palencia. P-210, pk 36.006, Cardaño de Abajo
- Palencia. P-225, pk 30.323, Valderrábano
- Salamanca. SA-100, pk 5.113, La Hoya
- Salamanca. SA-104, pk 23.280, Gallegos de Solmirón
- Salamanca. SA-201, pk 24.450, La Alberca
- Salamanca. SA-214, pk 4.500, Guijuelo
- Segovia. CL-605, pk 15,440, Puente Oñez
- Segovia. SG-323, pk 14.200, Mirador Zuloaga
- Soria. SO-615, pk 19.000, Puerto de Oncala
- Soria. SO-830, pk 17.000, Puerto de Sana Inés
- Soria. CL-101, pk 16.000, Puerto de la Carrasca
- Soria. CL-101, pk 92.800, Altos de Villasayas
- Soria. SO-160, pk 33.540, Alto del Mojón de la Lastra
- Zamora. CL-612, pk 69.830, Tierra de Campos
