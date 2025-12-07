Cuatro municipios de Salamanca: La Hoya, Gallegos de Solmirón, La Alberca y Guijuelo contarán con nuevos equipos de estaciones meteorológicas y sensores de temperatura en la calzada, dotados por parte de la Junta de Castilla y León para "reforzar la vialidad invernal".

Estos nuevos equipos serán instalados en la SA-100, la SA-104, la SA-201 y la SA-214. Carreteras que se suman a los 14 que se repartirán por el resto de las provincias de Castilla y León, en Zamora, Soria, Segovia, Burgos, Palencia y Ávila.

Según precisan fuentes de la Junta, el objetivo es "reforzar la cobertura existente para disponer de información más precisa y anticipada que permita garantizar la seguridad y fluidez del tráfico en episodios de frío extremo o nevadas".

Con estos aparatos, los responsables de la gestión de carreteras podrán visualizar datos de la temperatura ambiente, humedad relativa, punto de rocío, presión atmosférica, velocidad del viento o temperatura de la calzada. A mayores, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras ha instalado ya 127 sensores por las carreteras de la Comunidad que informan sobre el volumen de fundentes en silos y depósitos de salmuera.

Los 18 equipos están instalados en: