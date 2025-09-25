Las dimisiones en el PSOE de El Pedroso hacen que el PP gane una alcaldía

Las dos dimisiones que se acaban de notificar oficialmente en el Ayuntamiento de El Pedroso de la Armuña harán que cambie el color y sea el PP quien lo gobierne en los dos años que restan de legislatura. En el pleno celebrado este jueves se ha dado cuenta de la dimisión de María José de la Iglesia y también de la del que ha sido alcalde hasta ahora, Ángel Luis Portilla, que este mismo jueves anunciaba su renuncia tras ser condenado por encañonar a un hombre.

Dos dimisiones en el PSOE que contaba con tres concejales frente a dos del PP. El municipio tiene un sistema de elección de los concejales por listas abiertas, por lo que entran los concejales siguientes en número de votos que son populares. Concretamente se trata de Mercedes Blasco, que entraría por M. José de la Iglesia y Anunciación Poveda por Ángel Luis Portilla. Esto hará que, en el próximo pleno, tomen posesión y cambien las fuerzas, con cuatro concejales del PP frente a la única que se mantiene del PSOE, la teniente de alcalde María del Carmen Sánchez.

En el pleno se ha dado cuenta de las dos renuncias y se ha advertido a los ediles que, en el plazo de unos diez días, una vez que se reciba la credencial de al menos una de las dos concejales que deben tomar posesión, se celebrará el pleno para su incorporación y para la elección de nuevo alcalde. Previsiblemente el nuevo regidor será Alejandro Salgado.