La Vellés pondrá en marcha el ‘CUBOFIT’ y buscan una persona que lo lidere

El Ayuntamiento de La Vellés va a poner en funcionamiento próximamente el nuevo espacio deportivo al aire libre CUBOFIT, una instalación moderna pensada para fomentar la actividad física entre vecinos de todas las edades.

Para ello, están preparando la contratación de una persona cualificada en el ámbito deportivo que se encargue de su dinamización y gestión, organizando sesiones adaptadas a adultos, personas mayores, jóvenes y actividades grupales y familiares.

Buscan un perfil con formación en actividad física y deporte, con capacidad para motivar, adaptar entrenamientos a distintos niveles y convertir el CUBOFIT en un espacio activo y participativo para todo el municipio.

Si estás interesado/a en recibir más información porque encajas con este perfil, envíanos un correo electrónico a alcalde@lavelles.es

Indicando tus datos y una breve descripción de tu perfil profesional. En función del interés y perfiles recibidos, el Ayuntamiento valorará la fórmula más adecuada para su puesta en marcha: “¡Queremos que el CUBOFIT sea un punto de encuentro saludable para La Vellés!”.