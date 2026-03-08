Nuevo aviso amarillo por nevadas para el lunes y el martes que afectará a varias comarcas de la provincia de Salamanca

La nieve vuelve a poner en aviso amarillo a parte de la provincia de Salamanca para el lunes y el martes, 9 y 10 de marzo. Al igual que este viernes, el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afectará a las comarcas de la Sierra de Francia, Ciudad Rodrigo, Guijuelo y Béjar.

La previsión de este nuevo frente, que llegará con lluvias en el inicio de esta semana y nieve en estos puntos de Salamanca, tiene como inicio del aviso las 15:00 horas del lunes, con finalización del episodio el martes a las 12:00 horas.

Se prevén acumulaciones de 10 centímetros para el lunes y de 5 cm para el martes en lugares que se encuentren por encima de los 900 metros.

En alerta por nieve también están las provincias de Ávila, Zamora, León, Segovia y Palencia.

El viernes nevó ya en estos mismos puntos sobre los que se vuelve a activar el aviso amarillo por nevadas; esto provocó un nuevo corte en la carretera de acceso a la Peña de Francia por los dos acceso desde el cruce con La Alberca y desde Monsagro, con circulación restringida desde entonces para vehículos pesados y autobuses, y velocidad limitada a 30 km/h en la SA-203 desde El Cabaco, en nivel rojo de la vía por presencia de nieve, por el que hace falta neumáticos de invierno o cadenas para circular.