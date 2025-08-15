Los operarios de los tres helicópteros de extinción de incendios de Salamanca posponen la huelga indefinida “por compromiso con la sociedad"

Como avanzó SALAMANCA24HORAS hace una semana, los operarios de los helicóptero del SACYL y otros tres de extinción de incendios se declaraban en huelga en pro de conseguir mejoras, que les permitieran hacer una vida normal en su día a día y así conciliar la vida familiar y laboral.

Y es que los trabajadores de las empresas Avincis y Pegasus habían convocado un parón nacional indefinido que afectaba directamente a Salamanca al tratarse de la empresa que más medios aéreos de este tipo poseía en todo el territorio español.

Enrique Durán, secretario del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos, explicaba a SALAMANCA24HORAS que el helicóptero del SACYL “es el vehículo aéreo que más servicios presta de todo Castilla y León”, por lo que la carga laboral es mayor que en otras provincias.

Entre las mejoras que se estaban pidiendo se encontraban “la pérdida de poder adquisitivo, además de poder llegar a tener el derecho de desconectar digitalmente o que no tengamos que alojarnos, en caso de una emergencia, a 40 o 50 kilómetros del lugar, como es en el caso de Pegasus”, algo que volverán a pedir el próximo 1 de septiembre, cuando se retome la huelga indefinida que "será más severa".

En el caso de Pegasus, de las que dependen las aeronaves del servicio de extinción de incendios, desde el propio sindicato han explicado que “nuestras tripulaciones seguirán protegiendo vidas, bienes y ecosistemas mientras dure la emergencia, pero exigimos que se reconozca su esfuerzo y se ponga fin a esta precarización inadmisible”, por lo que “el SLTA reitera que, si antes de septiembre no se atienden estas demandas, la huelga en Pegasus será inevitable y más contundente, al igual que continuará y podría intensificarse la de Avincis”.

De momento, han garantizado seguir prestando los servicios con normalidad “por pura responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, garantizando así que ningún incendio quede desatendido en estos momentos críticos”.