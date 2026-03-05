Parte de la comarca de la Sierra de Francia, Ciudad Rodrigo, Guijuelo y Béjar en aviso amarillo por nieve desde la madrugada de este viernes
Aunque la Aemet apunta un 'peligro bajo' la previsión es que puedan acumular hasta 10 centímetros en cotas por encima de los 1200-1300 metros
La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) vuelve a activar los avisos por nevadas en Castilla y León un mes después. El aviso amarillo afecta ya este jueves al norte de Zamora y León, mientras que este mismo aviso se extiende a la provincia de Salamanca para el viernes 6 de marzo.
La previsión es que afecte a parte de las comarcas de la Sierra de Francia, Ciudad Rodrigo, Guijuelo y Béjar. Un aviso que mantiene el 'peligro bajo' y en el que se esperan acumulaciones de hasta 10 centímetros en las cotas más altas, por encima de los 1200-1300 metros.
La hora de comienzo de la nieve es desde las 00:00 horas hasta las 11:59 horas, es decir que es probable que a última hora de la noche de este jueves ya nieve en alguno de estos puntos.
La última nevada que azotó con más fuerza a la provincia salmantina, provocando extragos en varios puntos de la provincia, sobre todo en las carreteras y autovías, y a primera hora en la capital, tuvo lugar a finales del mes de enero.
También te puede interesar
Lo último