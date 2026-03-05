Parte de la comarca de la Sierra de Francia, Ciudad Rodrigo, Guijuelo y Béjar en aviso amarillo por nieve desde la madrugada de este viernes

La nieve anega carreteras y tiñe de blanco Salamanca capital y provincia: imágenes de la nevada de este 28 de enero

La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) vuelve a activar los avisos por nevadas en Castilla y León un mes después. El aviso amarillo afecta ya este jueves al norte de Zamora y León, mientras que este mismo aviso se extiende a la provincia de Salamanca para el viernes 6 de marzo.

La previsión es que afecte a parte de las comarcas de la Sierra de Francia, Ciudad Rodrigo, Guijuelo y Béjar. Un aviso que mantiene el 'peligro bajo' y en el que se esperan acumulaciones de hasta 10 centímetros en las cotas más altas, por encima de los 1200-1300 metros.

La hora de comienzo de la nieve es desde las 00:00 horas hasta las 11:59 horas, es decir que es probable que a última hora de la noche de este jueves ya nieve en alguno de estos puntos.

La última nevada que azotó con más fuerza a la provincia salmantina, provocando extragos en varios puntos de la provincia, sobre todo en las carreteras y autovías, y a primera hora en la capital, tuvo lugar a finales del mes de enero.