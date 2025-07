PP y Vox tienen los días contados en el gobierno de Béjar, el PSOE trabaja con su agrupación para presentar la moción de censura

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Béjar tiene los días contados tras la publicación en el BOE de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que determina que el voto de todos los concejales vale lo mismo en el caso de una moción de censura y suprime las limitaciones a los tránsfugas.

Una publicación esperada por los grupos de la oposición en la ciudad textil desde que el pasado 17 de junio el Constitucional publicara la sentencia planteada en Cantabria y que sentaba jurisprudencia. Solo faltaba su publicación para que entrara en vigor y en los ayuntamientos en los que el partido gobernante había perdido concejales se pudieran plantear mociones de censura sin necesitar el voto doble para los que habían abandonado el partido.

Una sentencia que permite las mociones de censura en localidades como Béjar y Castellanos de Moriscos. En Béjar, donde dos concejales pasaron a no adscritas y el equipo de Gobierno formado por el PP y Vox quedó en minoría, la situación ha sido más que tensa este último año y medio, con un bloqueo municipal importante que hizo que el equipo de Gobierno ni siquiera se molestara en llevar presupuestos al pleno y con una paralización total, además del constante enfrentamiento político. Una situación que “nos obliga a presentar una moción de censura”, como reconoce el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Antonio Cámara. “Nos lo piden por la calle, aunque tomaremos una decisión tras la asamblea que tendremos en la agrupación socialista bejarana”. Una reunión que tendrá lugar este miércoles y de la que es seguro saldrá favorable la presentación de la moción de censura. Lo que todavía no tienen claro es lo que vendrá después, si se gobernará en coalición, con acuerdo de gobierno o si el PSOE tirará adelante en solitario con el apoyo de las dos concejales no adscritas y el edil de Tú Aportas Béjar, cuyos votos necesitan para obtener la mayoría requerida. “Hemos tenido contactos”, reconoce Cámara, pero “de momento no nos planteamos nada de gobierno, simplemente la moción de censura. Iremos viendo”.

En el caso de Castellanos de Moriscos la presentación de una moción de censura no está tan clara. El grado de conflictividad en el Ayuntamiento no tiene nada que ver con la situación de Béjar y la oposición no tiene en este momento el mismo entendimiento. Cabe recordar que el PP cuenta con cinco concejales y la oposición está formada por tres concejales del PSOE, uno de Vox y dos no adscritos. La confluencia PSOE-Vox hace más difícil un acuerdo de gobierno para quitar a la alcaldesa Victoria Manjón del Gobierno municipal, a pesar de que le han puesto las cosas difíciles al bloquearle proyectos e incluso quitarle la retribución económica que tenía por dedicación completa.

En cualquier caso, la publicación en el BOP de la sentencia del Constitucional hará que las mociones de censura vuelvan a ser una herramienta habitual para derrocar a los gobiernos municipales que no logren la mayoría ya que, en este momento, cualquier concejal que no esté conforme con su propio partido podrá unirse a la oposición para votar en su contra. La figura del tránsfuga se queda por tanto sin consecuencias legales y ya no necesitarán doble voto por cada uno de ellos, su voto valdrá lo mismo que el de cualquier otro edil.

La sentencia publicada en el BOE de este lunes 14 de julio se puede consultar en este documento: