El PSOE critica un Salamaq con "cifras infladas" y sin novedades más allá de una actividad con influencers "que fue un fracaso"

El Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca ha criticado duramente al presidente de la institución, Javier Iglesias, por lo que consideran un balance “manipulado y triunfalista” sobre la Feria Agropecuaria Salamaq 2025. Según el portavoz socialista, Fernando Rubio, Iglesias “desvirtúa la realidad” del evento con cifras infladas y un uso claramente partidista de la feria.

En una nota de prensa, Rubio afirma que “ni él mismo se cree lo que ha dicho” respecto al número de visitantes, al considerar que se han contabilizado de forma interesada, sin distinguir entre entradas reales y las miles de invitaciones y pases gratuitos que se reparten cada año.

El portavoz del PSOE lamenta además que, un año más, la feria “no haya incorporado innovación alguna”, repitiendo un modelo agotado que, según él, representa una pérdida de oportunidades para la provincia y para el sector primario. Critica la falta de contenidos vinculados a la producción local, la agricultura ecológica, las pequeñas explotaciones familiares y los mercados de proximidad. “Los productos agrícolas brillan por su ausencia”, asegura, señalando que solo el sector de maquinaria agrícola mantiene cierta presencia, aunque “han tenido que pedir a los expositores que ampliaran sus espacios para cubrir huecos vacíos sin coste adicional”.

Respecto al espacio destinado al ganado, Rubio denuncia que las instalaciones no fueron adecuadas para las elevadas temperaturas, lo que provocó que muchas ganaderías optaran por no participar. “El calor fue insoportable y el ganado prácticamente se asaba”, subraya.

El PSOE también critica la ausencia de un día específico para profesionales del sector, algo que han reclamado en repetidas ocasiones. “Salamaq se ha convertido en una feria de escaparate sin utilidad real para el campo salmantino”, lamenta Rubio, quien denuncia que los profesionales no se benefician del evento.

En cuanto a las supuestas novedades de esta edición, el diputado socialista ironiza con la “única iniciativa” del equipo de Gobierno del PP: una “gymkhana de influencers para jóvenes” que, según él, fue un absoluto fracaso. “No fue nadie, y aún desconocemos el coste de ese capricho”.

También critica la “nula modernización” de la cartelería y señalización del recinto, donde todavía se utilizan términos desfasados como “minusválido”, lo que califica como un claro ejemplo del abandono en la gestión.

En conclusión, Rubio denuncia una gestión “acomodaticia, de salón y de sofá” que cada año se repite por pura inercia, con el único objetivo de que el presidente Javier Iglesias “se mire el ombligo y declare que es la mejor feria agropecuaria de España”, cuando en realidad, según el PSOE, “ni es productiva, ni rentable, ni genera beneficios reales para Salamanca ni para sus profesionales”.