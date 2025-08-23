La resiliencia de los afectados por los incendios en Salamanca: "Es alucinante cómo manejan estas situaciones, aprendemos mucho de ellos"

Los habitantes de casi setenta municipios de Castilla y León han sido evacuados a causa de los incendios forestales. Los que han podido volver a sus casas se han encontrado con el calor del hogar, mientras que otros se han enfrentado a edificios en ruinas, paisajes reducidos a cenizas y vidas truncadas. Para que esta nueva realidad no se convierta en trauma, los servicios del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias han sido demandados en las provincias castellanoleonesas de Zamora, León, Ávila y Palencia. "Muchas eran personas mayores y niños que estaban pasando las vacaciones con sus abuelos", señala Ángel Casado, uno de los miembros más veteranos del GRIPDE.

Los profesionales se han desplazado a los pabellones o centros logísticos donde habían sido redirigidas las personas desalojadas. "Primero estabilizamos el impacto de que sean evacuados y de ver cómo sus vidas, pueblos y propiedades corren peligro. Hacemos esa estabilización para que procesen toda esa información, esa experiencia tan negativa para que no se convierta en una experiencia traumática". También se les ayuda a procesar la información que proceden de las redes sociales y que pueden aumentar aún más su incertidumbre, y a controlar sus emociones en todo momento para que no se desborden.

Casa quemada en Cerezal de Puertas por el incendio de Cipérez (5).jpeg

Las reacciones de los afectados han sido normales, incluso al ser acompañados de regreso a sus pueblos, donde algunos se han enfrentado a circunstancias de alto impacto (viviendas quemadas...). "Cuando tienen una respuesta intensa de rabia, ansiedad o tristeza porque les ha vuelto a pasar lo mismo que hace tres años y la vuelcan hacia las instituciones, les ayudamos a redirigir esas emociones", añade. Esa reconducción contribuye a que las víctimas no se sientan desbordadas y puedan "seguir su propio camino con toda la dureza del mundo". "Tenemos más recursos de los que pensamos", subraya Casado, que se sigue sorprendiendo de la capacidad de resiliencia de quienes lo ha perdido todo: "Es alucinante cómo manejan estas situaciones, aprendemos mucho de ellos".

Si pasa el tiempo y una persona se ve "muy desbordada o secuestrada" en su día a día, siente que no avanza o "sus pautas están muy alteradas" hasta el punto de no poder mantener una conversación con sus vecinos, lo recomendable es que inicie una terapia y la mantenga durante el tiempo que precise. La Junta de Castilla y León ha aprobado este miércoles un programa con 45 medidas urgentes entre las que se incluye, precisamente, la asistencia psicológica a los afectados por los incendios que hayan sufrido pérdidas y daños personales o materiales.

El GRIPDE también ayuda a personal interviniente, como bomberos o guardias civiles, a los que, por ejemplo, dan pautas de cómo comunicar noticias. Su incansable labor frente al fuego, sin embargo, aún no les ha permitido solicitar sus servicios. "No han tenido mucho tiempo. Hemos ido interviniendo allí donde nos han requerido, coordinándonos con los otros equipos de Protección Civil y haciendo jornadas de unas 8 horas en turnos de mañana, tarde y noche. Éramos tres o cuatro personas en cada uno", explica Ángel Casado.

Programa de Atención Psicológica ante Catástrofes

CARTEL INCENDIOS TELÉFONO DE LA ESPERANZA

Al margen de las intervenciones del GRIPDE, el Teléfono de la Esperanza ha activado su Programa de Atención Psicológica ante Catástrofes debido a los incendios en España. "Sabemos que, en situaciones como esta, el impacto emocional puede ser profundo, incluso en quienes no han sufrido daños materiales. Perder la sensación de seguridad o ver alterado tu entorno genera un tipo de dolor que también necesita ser escuchado", ha señalado su presidenta, María Guerrero, en un comunicado emitido este jueves.

Las personas afectadas por los incendios pueden así llamar al número 717 003 717. El equipo de orientación valorará cada caso para derivarlo, en caso de que sea necesario, a sus compañeros clínicos especializados. La intervención se hará de forma presencial -en los centros cercanos a las zonas afectadas- u online, a través de un equipo de 15 profesionales. El objetivo es ofrecer apoyo profesional y humano a quienes lo necesitan.