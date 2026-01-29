El río Huebra se mantiene en aviso rojo tras las últimas lluvias en la zona de Las Arribes

Las últimas lluvias caídas con continuidad en Salamanca dejan dos avisos en la provincia en el mismo río este 29 de enero, el Huebra con aviso rojo en Puente Resbala y amarillo en el Salto de Saucelle, ambos lugares en la zona de Las Arribes del Duero.

Los dos son avisos que ya notificó la Confederación Hidrográfico del Duero (CHD) hace dos días, donde el punto más crítico era el del Huebra a su paso por Bermellar, en Puente Resbala. Respecto a este miércoles, la situación es de mejoría, con un nivel que tiene tendencia a la baja. Este 28 de enero a las 20:00 horas registraba un nivel de 7,08 metros, mientras que a las 09:00 horas de este jueves su nivel es de 6,88 metros.

En una situación más positiva se encuentra también el río Huebra a su paso por Saucelle, en el embalse de Pociño. La CHD mantiene en ese punto activo el aviso amarillo, con una leve mejoría también respecto a los datos de este miércoles. Esta mañana el nivel se encuentra en 8,28 metros con un caudal de 234,26 m3/s, mientras que ayer el nivel a última hora de la tarde se encontraba en 8,39 metros y el caudal en 248,05 m3/s.