Sufrir un accidente con un animal silvestre implicado en las carreteras de Salamanca es más probable que hace 10 años: los siniestros aumentan un 71,08%

El crecimiento imparable de la población de fauna silvestre, principalmente de jabalíes y corzos, supone daños colaterales en el ser humano como son los siniestros viales o la trasmisión de enfermedades como la peste porcina africana que es uno de los temas más actuales, a la vez que preocupantes, sobre todo en el sector ganadero del porcino, que es el principal perjudicado. Una enfermedad de la que no había presencia en España desde hace tres décadas y con la que ahora toca lidiar tras la aparición de varios focos en jabalíes en Cataluña. Teniendo en cuenta que la fauna silvestre también puede transmitir la sarna sarcóptica, brucelosis, tuberculosis, la lengua azul o la EHE, entre las enfermedades que más estragos han causado, sobre todo en los últimos años, a la cabaña ganadera del país.

En el reciente informe presentado por la Fundación Artemisan, especializada en la investigación de la gestión cinegética, titulado ‘Evolución histórica de las especies de caza mayor en España’, se recogen las tendencias poblacionales de especies como el jabalí, ciervo, corzo, gamo, cabrá montés y rebeco, advirtiéndose que en la mayoría de los casos han aumentado considerablemente por diferentes factores: cambios de usos del suelo, disminución de la depredación natural, gestión cinegética o la gran capacidad de adaptación de algunos ungulados.

Esta sobreabundancia de especies de la que no se tienen control es la culpable de un gran número de accidentes de tráfico, que en el caso de Salamanca provincia ha aumentado un 71,08% en los últimos 10 años, de ahí, que la probabilidad de sufrir un accidente por chocar con un animal salvaje haya crecido. En este aspecto, en 2015 en Salamanca se registraron 83 accidentes viales con animales involucrados; en 2025 esa cifra aumenta hasta los 142, según datos proporcionados por el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.

Volviendo a hacer referencia al informe de Artemisan, respecto a la siniestralidad vial, subrayan que, a nivel nacional, el jabalí se sitúa como la primera especie implicada en el mayor número de incidentes registrados debido al aumento de su abundancia y distribución, presente en todo el país y repartido por dehesas, zonas montañosas, de cultivo, humedales e incluso zonas urbanas; el corzo es la segunda especie con mayor número de incidentes registrados; y el ciervo, en la actualidad, ocupa el tercer lugar en número de incidentes registrados con fauna silvestre y el cuarto puesto considerando todos los accidentes con fauna incluyendo la silvestre, doméstica y la no identificada.

Los datos proporcionados por el 1-1-2, que no especifican la especie implicada en los siniestros de los que se tiene registro, revelan otros datos en la provincia salmantina. De los 142 accidentes registrados en este año (2025), 135 han sido sin heridos y 7 con heridos.

Accidente con un jabalí implicado en las carreteras de Salamanca | Imagen de archivo

Los siete con heridos se han producido todos ellos en carreteras de la provincia entre los términos municipales de Calzada de Don Diego, Ciudad Rodrigo, Fuenterroble de Salvatierra, Fuenteguinaldo, Narros de Matalayegua, Fuentes de Oñoro y Vitigudino. Todos se produjeron entre febrero y agosto: uno cada mes, excepto agosto que fueron dos.

De los 135 accidentes que han tenido lugar este año sin heridos, la gran mayoría han ocurrido en carreteras de la red secundaria, competencia de la Junta y de la Diputación. De estos accidentes, 16 se han producido en autovía: diez de ellos en la A-62 y seis en la A-66 en Espeja, Salamanca, Guijuelo, Fresno Alhándiga, Aldehuela de la Bóveda, Doñinos de Salamanca, Villares de la Reina, La Fuente de San Esteban, Gomecello, Fuentes de Oñoro, Beleña, Valdunciel, Peñacaballera y Villamayor. Los términos municipales más repetidos en el listado proporcionado por el 1-1-2 donde más accidentes se han notificado, a nivel de la provincia, son La Fuente de San Esteban, Alba de Tormes y Narros de Matalayegua.

Respecto a la época en la que han ocurrido, octubre ha sido el mes con el número más alto de siniestralidad vial (19 accidentes). El resto tienen como fecha: 17 en enero; 10 en febrero; 7 en marzo; 10 en abril; 16 en mayo; 13 en junio; 7 en julio; 11 en agosto; 8 en septiembre; y 17 en noviembre. De diciembre todavía no hay datos.

A mayores, y teniendo como referencia los últimos seis años, 2024 es hoy día el año del que más registro de accidentes se tiene en Salamanca con animales involucrados (158), teniendo en cuenta que de este 2025 faltan los datos de este último mes. Por detrás es 2025 el año con más accidentes (142); seguido de 2023 (130); 2022 (127); 2021 (122) y 2020 (121).

Teniendo de base estos datos, donde claramente se aprecia un aumento de siniestros viales con animales involucrados en Salamanca, es importante prestar atención al papel fundamental que representan los cazadores y gestores cinegéticos para la correcta gestión de especies, que los convierte, según señala la Fundación Artemisan, “en grandes aliados para el control de enfermedades y para reducir accidentes de tráfico y daños agrícolas, al tiempo que mantienen en equilibrio sus poblaciones, favoreciendo la conservación y la biodiversidad”.