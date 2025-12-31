Ultimo día de trabajo para los bomberos del parque de Villares de la Reina

Apuran sus últimas horas como bomberos de la Diputación de Salamanca, ya han vaciado las taquillas y recogido sus pertenencias porque este miércoles a las 22.00 horas concluye su relación laboral con la empresa que hasta ahora ha sido concesionaria del servicio de extinción de incendios de la Diputación en el parque de Villares de la Reina. Algunos de ellos llevan más de dos décadas trabajando como bomberos, en los buenos tiempos cuando desde La Salina se alababa el sistema externalizado y se defendía su profesionalidad, cuando se han convertido en un problema para la institución que ha apostado por la funcionarización al cien por cien del servicio.

Sus años de experiencia quedan ahora en el olvido y su situación laboral en el limbo, ya que la empresa les ha comunicado el cese del contrato con la Diputación de Salamanca y considera que, al igual ella subrogó a los trabajadores del SPEIS cuando se hizo cargo del servicio, es la Diputación la que debe hacerse cargo de los trabajadores. Esto les supone que no tengan una carta de despido con la que poder solicitar el paro, recibir una indemnización o acceder a cualquier otro puesto de trabajo.

La Diputación no se ha pronunciado sobre el hecho de que la empresa concesionaria les remita a sus trabajadores, por lo que la única alternativa será la vía judicial para los bomberos. Un camino lento que será el que, previsiblemente, determine si estos profesionales deben o no ser asumidos por la institución provincial.