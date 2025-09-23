UPL pide que la línea Salamanca-León se incluya en la gratuidad de BusCyL

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha instado a la Junta de Castilla y León a que incluya la línea de autobús que une Salamanca y León en el sistema de gratuidad BusCyL. Actualmente, esta línea está excluida de dicha gratuidad, lo que los leonesistas consideran "un agravio comparativo que no tiene justificación".

La línea, que es de concesión autonómica y es explotada conjuntamente por dos empresas, tiene un coste de 17,60 € por trayecto de ida y 35,20 € por el billete de ida y vuelta. La procuradora de UPL, Alicia Gallego, ha planteado esta petición en el pleno de las Cortes, señalando que la exclusión carece de "razón aparente".

Asimismo, la procuradora de UPL recordó los problemas que está habiendo en los autobuses metropolitanos tras implementarse la gratuidad, cuyos conductores en algunos casos han denunciado que están “al límite”, señalando que “vamos a acabar todos con ansiedad”, debido a los problemas que se vienen registrando en las máquinas de lectura de tarjetas y códigos QR, teniendo que suplirse por la lectura de códigos a través de un móvil por parte de los conductores, lo que está generando retrasos en los trayectos por el tiempo empleado en leer los códigos, dado además el aumento de usuarios por la gratuidad, incrementándose asimismo el estrés de los conductores.