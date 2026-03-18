Una veintena de pueblos salmantinos completan el listado de las ayudas concedidas por las inundaciones de febrero

Una veintena de municipios salmantinos completan el listado de los términos municipales de Castilla y León que están afectados por las inundaciones de febrero y que recibirán ayudas por parte de la Junta.

Aldealengua, Almenara de Tormes, Anaya de Alba, Barbadillo, Cabrerizos, Calvarrasa de Abajo, Carrascal de Barregas, Encinas de Abajo, Huerta, La Maya, Lumbrales, Matilla de los Caños del Río, Miranda de Azán, Pelabravo, Peñaranda de Bracamonte, Puerto de Béjar, Salamanca, Santa Marta de Tormes, Ventosa del Río Almar, Villagonzalo de Tormes y Villamayor son los pueblos que aparecen en la lista publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) en la mañana de este miércoles 18 de marzo.

La Junta de Castilla y León programa actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones; ayudas que fueron anunciadas en el mes de febrero y que servirán para la reparación de daños en sedes y edificios municipales, así como maquinaria destinada a servicios municipales; reparación de daños en viviendas o reposición de mobiliario.