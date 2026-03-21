El Cristo de la Buena Muerte no procesionará este Viernes Santo
Tras la celebración de un Cabildo Extraordinario, se ha comunicado a los hermanos y fieles que el Cristo de la Buena Muerte no podrá acompañar la procesión de la madrugada del Viernes Santo
Tras la celebración de un Cabildo Extraordinario, en la mañana de este sábado se ha comunicado a los hermanos y fieles una noticia que ha causado gran tristeza y es que, finalmente el Cristo de la Buena Muerte no podrá acompañar la procesión de la madrugada del Viernes Santo debido a un fortuito accidente sufrido este viernes.
Desde la Semana Santa salmantina se ha expresado profundo pesar y se ha querido trasladar un mensaje de apoyo y cercanía a todos los afectados. “En estos momentos difíciles, queremos mostrar todo nuestro apoyo y acompañamiento, reconociendo el esfuerzo, la ilusión y el compromiso que hay detrás de cada actividad y acto religioso”, señalaron.
Asimismo, se ha hecho un llamamiento a la serenidad y a la responsabilidad, subrayando que la prioridad es tomar la mejor decisión posible en beneficio de la comunidad y en respeto a los sagrados titulares.
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