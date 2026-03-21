El Cristo de la Buena Muerte no procesionará este Viernes Santo

Tras la celebración de un Cabildo Extraordinario, en la mañana de este sábado se ha comunicado a los hermanos y fieles una noticia que ha causado gran tristeza y es que, finalmente el Cristo de la Buena Muerte no podrá acompañar la procesión de la madrugada del Viernes Santo debido a un fortuito accidente sufrido este viernes.

Desde la Semana Santa salmantina se ha expresado profundo pesar y se ha querido trasladar un mensaje de apoyo y cercanía a todos los afectados. “En estos momentos difíciles, queremos mostrar todo nuestro apoyo y acompañamiento, reconociendo el esfuerzo, la ilusión y el compromiso que hay detrás de cada actividad y acto religioso”, señalaron.

Asimismo, se ha hecho un llamamiento a la serenidad y a la responsabilidad, subrayando que la prioridad es tomar la mejor decisión posible en beneficio de la comunidad y en respeto a los sagrados titulares.