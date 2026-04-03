La provincia de Salamanca vive un Viernes Santo con pasión, fe y mucha tradición

Procesión de Semana Santa en San Martín del Castañar, una tradición con más de un siglo de antigüedad que se mantiene viva generación tras generación entre los vecinos del municipio

La Semana Santa es para muchas personas una de las fechas más esperadas del año. No es para menos, cuando muchas cofradías y hermandades esperan a estos días para disfrutar de todo lo ensayado desde que acabase las mismas fechas, pero del año anterior.

Primeramente podríamos destacar a Ciudad Rodrigo, donde ha dado comienzo este Viernes Santo con la esperada Procesión del Encuentro y así ver a Cristo y Virgen al unísono en la villa mirobrigense.

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Más tarde, y como no podía ser de otras forma, la misma localidad organizaba el Santo Entierro, en un bonito encuentro entre las siete cofradías que dejaban más claro que nunca el sentimiento de Hermandad, nunca mejor dicho. En una procesión circular con comienzo y fin en la Catedral de Ciudad Rodrigo, el propio municipio esperaba expectante al otro gran evento, la Procesión de La Soledad.

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En la propia comarca de Ciudad Rodrigo, en Serradilla del Arroyo, se daba cita otra celebración muy especial, la Pasión Viviente, declarada en febrero del pasado año Fiesta de Interés Turístico Regional. Ante la expectación del evento, cientos de personas se acercaron hasta la localidad para vivir de primera mano esta dramatización.

Recorriendo las calles del pueblo y ataviados con las túnicas y trajes de antaño, los vecinos de Serradilla acompañaban a Jesús en toda su Pasión, por las calles del pueblo hasta llegar al Teso Santo, momento de crucifixión del mismo. Más tarde, la actuación seguiría con el Santo Entierro en un acto de fe y solemnidad.

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Ya en la Sierra de Francia, en San Martín del Castañar, también tenía lugar otro evento muy especial, tanto para familiares como para turistas y curiosos. Hablamos de la procesión que se mantiene viva gracias a la fe de los vecinos que mantienen la llama de las velas encendidas generación tras generación.

De abuelos a padres, y de padres a hijos, la tradición ha lucido mejor que nunca por las calles del pueblo, dejando claro que no existe mayor fuerza que la vecina, unida por la religiosidad de estas fechas y el paso de testigos entre niños, jóvenes y adultos.

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Durante el mismo Viernes Santo, Alba de Tormes demostraba porque la fe tiene un sabor muy especial en la villa ducal, y es que trece imágenes se encontraban en el lugar ante las miles de personas que se han acercado hasta la localidad para disfrutar del lugar sagrado de Santa Teresa de Jesús.

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Guijuelo no podía quedarse atrás, y demostrando la fe que sigue inundando sus calles el Santo Entierro se ha dado cita en el lugar ante la atenta mirada de cientos de personas del municipio y la comarca que no han querido perderse esta celebración.

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Hablando de la provincia de Salamanca, no podemos olvidarnos de la capital del Tormes, donde un intenso Viernes Santo ha tenido lugar, con miles de personas y un buen tiempo que ha animado a salmantinos, salmantinas, turistas y curiosos a venerar a las imágenes en las las rúas teñidas de piedra Villamayor.