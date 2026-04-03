El fervor inunda Salamanca en un intenso Viernes Santo: así han sido todas las procesiones

Hacía años que no se veía una Semana Santa Salmantina en la que las lluvias no empañaran ninguna de las imágenes. Y es que a pesar de que el refrán dicta que en “Abril, aguas mil”, parece que estas se han contenido para que las cofradías y hermandades puedan salir a las calles y así mostrar todo el trabajo realizado a lo largo del año.

Un total de seis actos se han dado cita en la capital del Tormes, desde la Hermandad Dominicana del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestro Padre Jesús de la Pasión, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora de la Esperanza, de madrugada, hasta la intensa tarde que se vive durante este Viernes Santo con el Descendimiento, el Santo Entierro, la procesión del Nazareno, la del Jesús Rescatado y la del Huerto de los Olivos.

Hermandad Dominicana y su luto al Santísimo Cristo de la Buena Muerte

Desde las 5:00 horas de la mañana, la tradicional Hermandad Dominicana del Santísimo Cristo de la Buena Muerte salía del Convento de San Esteban. Ataviados de sus hábitos negros, verdes y rojos, han comenzado el esperado recorrido de seis horas con tres de sus imágenes y la falta muy especial de una de ellas, el Cristo de la Buena Muerte, donde se ha colocado la cruz tumbada a modo de homenaje y la corona de espinas como escolta de vanguardia de la misma. Todo esto, con la inconfundible melodía de la banda de la Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora.

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La solemnidad de esta procesión se ha hecho sentir con más fuerza que nunca tras el incidente del Cristo de la Buena Muerte, haciendo que esté presente en los espíritus de los asistentes y, como no, en cada uno de los corazones de los cofrades que participan en el recorrido. Una pequeña mancha en este Viernes Santo que no ha quitado las ganas a los asistentes de venerar las imágenes y donde añun quedaba mucho por delante.

Cruz tumbada en homenaje al Cristo de la Buena Muerte | Fotografía Juanes

Tras una pausa de unas horas tras finalizar La Esperanza y tras el descanso de todas aquellas personas que quieren disfrutar de la tarde del Viernes Santos, aún quedaban cinco actos por presenciar en Salamanca, desde el Descendimiento, al Santo Entierro o las procesiones del Nazareno, la Santísima Trinidad o el Huerto de los Olivos.

El Descendimiento regresa a su casa por Semana Santa

Desde antes de las 16:00 horas, cientos de personas se agolpaban a las puertas de la Iglesia de la Veracruz y del Humilladero del Campo de San Francisco para disfrutar en primera fila de uno de los actos más esperados de este Viernes Santos, el Descendimiento de la cruz del Cristo de Nuestro Bien.

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El Santo Entierro y varios sustos por el calor

Treinta minutos después, con mucho calor y con el desenclavado de por medio, con riguroso mimo por parte de los cofrades se ha colocado la imagen religiosa en el Santo Sepulcro para así dar comienzo al siguiente de los actos, el Santo Entierro, comenzando por el paso de ‘Los Azotes’, La Flagelación de El Salvador.

Con las calles engalanadas y el peso de la historia en cada una de las rúas, comenzaba la marcha por las vías de la ciudad salmantina, portando los cofrades las imágenes de ‘Los Azotes’, ‘La Caña’, Jesús con la Cruz a Cuestas, ‘La Caída’, ‘El Calvario’, la Virgen de los Dolores y el Santo Sepulcro.

Durante el trayecto se han producido varios incidentes a causa del calor, con desvanecimientos tras las largas horas de espera de pie en las rúas de la capital del Tormes.

El calor causa el desvanecimiento de una niña capirote en el Santo Entierro | Andrea Mateos

Con el Descendimiento y el Santo Entierro, la Veracruz daba comienzo a una intensa tarde de Viernes Santo con miles de personas llenando e pasión las calles de Salamanca.

Durante cinco horas y media, aproximadamente, los hábitos blancos, azules claros y azules oscuros han saludado a los cientos de fieles que esperaban por la ciudad en puntos tan icónicos como la Catedral de Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia de Salamanca o la propia Rúa Mayor. La Cofradía de la Veracruz ponía fin así a su Viernes Santo a la espera de este domingo, 5 de abril, cuando vuelvan con los dos pasos que den fin a la Semana Santa de Salamanca 2026, la Procesión del Encuentro.

La fe se vuelve a dar cita en la procesión del Nazareno

Una hora después de comenzar el Santo Entierro, a las 18:00 horas, lo iba a hacer la Congregación de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro con los dos pasos que llevan en su nombre, y con un hecho muy relevante también, dejando atrás el fantasma de años anteriores.

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Mostrando con orgullo la mayor suma de hermanos que se ha dado durante este 2026, con la cruz al hombro y la corona en la cabeza, han alzado la barbilla para así llenar de fe cada uno de los rincones de la piedra de Villamayor de Salamanca, venerada por las santas imágenes y, muy importante, por todos los fieles que llevaban esperando todo un año a poder ver esta procesión tras no salir en 2025 a causa de las lluvias, o incluso teniendo que resguardarse en 2024 en los soportales de la Plaza Mayor.

La procesión de la Oración del Huerto de los Olivos y del Jesús Rescatado, unidas por la hora y la fe

A las 18:30 horas sonaban los relojes para dar la bienvenida a otro de los momentos más especiales de la Semana Santa de Salamanca 2026, la conjura de dos procesiones que salían al mismo tiempo para así saludar a salmantinos, salmantinas, turistas y curiosos, la del Huerto de los Olivos y la Santísima Trinidad.

La Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos

Marchándose algunos de los asistentes a pocos minutos del comienzo del Jesús Nazareno (la Iglesia de San Julián y Santa Basilisa), llegamos a la Iglesia del Carmen de Abajo para así disfrutar de otro de los pasos más esperados, la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos.

Con la solemnidad que transcurre por el lugar, primero se ha portado la imagen hasta los olivos cercanos al lugar, para después comenzar todo el recorrido y recuperar una de las tradiciones que no pudieron hacerse el pasado año, el paso de la procesión por la Plaza Mayor de Salamanca y así llenar de historia y fe los medallones de la icónica zona.

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La Santísima Trinidad y su Jesús Rescatado

Con miles de personas en las calles de Salamanca, a la par que la anterior, salía otra de las procesiones, la Santísima Trinidad con el Jesús Rescatado, Nuestra Señora de las Angustias y el Cristo de la Salud.

Con una nueva túnica que brillaba en cada uno de los rincones de Salamanca, el nuevo ropaje se ha realizado en terciopelo de seda confeccionándose con una chaquetilla de picador perteneciente a uno de los hermanos de la Ilustre y Venerable Congregación de la Santísima Trinidad. Un momento muy especial para la propia hermandad y para los charros que no querían perderse el momento.

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Así pues, estas dos cofradías recorrían las calles de Salamanca durante cinco horas, en el caso del Huerto de los Olivos, y durante cinco horas y media la del Jesús Rescatado, mostrando un Viernes Santo muy especial que hacía años que no se vivía, con los cielos despejados y el sol brillando para iluminar la cara de los fieles y llenar de luz cada uno de los pasos en los recorridos del suelo salmantino.

Del mismo modo, muchos de los fieles han seguido por el centro de la capital del Tormes a la espera de otro de los momentos más especiales y que se marca en el calendario semanasantero de Salamanca, la marcha de los hábitos negros con La Soledad a las 00:00 horas e inaugurar así el Sábado Santo charro.