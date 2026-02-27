Hasta 3.000 euros de sanción: identifican al joven que rompió la cola de uno de los elefantes de la decoración navideña salmantina

Aparece rota la cola del elefante de Oriente de la palza del Mercado por segunda vez en lo que llevamos de Navidad

Gracias a los sistemas de control y videovigilancia, los agentes de la Policía Local de Salamanca han logrado identificar a uno joven que, en la madrugada del pasado 4 de enero, rompió la cola de uno de los elefantes de la decoración navideña.

Una vez revisadas las grabaciones, y tras una investigación, los municipales han dado con el autor de los daños.

Esta conducta, reseñan fuentes municipales, se encuentra tipificada en la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana "como infracción muy grave", ya que son daños intencionados en el mobiliario urbano. La sanción, para la que ha sido propuesto el joven, podría alcanzar hasta los 3.000 euros.

En esta línea, las citadas fuentes han referido que durante la madrugada de este viernes, a las 4:44 horas, los agentes han interceptado a una chica cuando trataba de subirse a la escultura de Xu Hongfei. La sanción administrativa a la que se enfrenta podría superar los 600 euros.