Los elefantes de Oriente que decoran la plaza del Mercado y de la Libertad aparecen con la cola fracturada

Elefante de Oriente de la plaza de la Libertad con la cola fracturada

Los elefantes de Oriente que se encuentran en la plaza del Mercado y en la plaza de la Libertad, y que forma parte de la decoración navideña puesta por el Ayuntamiento de Salamanca el pasado 20 de diciembre con motivo de las fiestas de Navidad, han vuelto a ser vandalizados durante la madrugada de este domingo 4 de enero.

Según se puede ver en estas imágenes, alguien ha vuelto a romperle la cola al elefante que se encuentra en la plaza del Mercado. Una parte de la estructura que ya apareció fracturada el pasado 15 de diciembre; en esta ocasión la rotura ha sido unos centímetros más arriba.

Aparece rota la cola del elefante de Oriente de la palza del Mercado por segunda vez en lo que llevamos de Navidad

Este mismo elefante fue también el primer objeto de decoración en ser noticia esta Navidad, después de que la Policía Local de Salamanca multara a una joven por intentar subirse a él y sus amigas difundieran el vídeo a través de las redes sociales.

Aparece rota la cola del elefante de Oriente de la palza del Mercado por segunda vez en lo que llevamos de Navidad

Un elefante similar que se encuentra en la plaza de la Libertad ha aparecido también esta mañana vandalizado de forma muy similar, también con cola partida, en este caso en la parte superior. Este elefante también sufrió una pintada contra la policía el pasado 19 de diciembre, un graffiti en el que se puede leer la cifra 1312, clave numérica para el acrónimo ACAB, que significa 'All Cops Are Bastards' (Todos los policías son bastardos).

Elefante de Oriente de la plaza de la Libertad con la cola fracturada | Mateo G.J.

La Policía Local de Salamanca se encuentra investigando ya estos hechos y revisando las cámaras de los alrededores de ambos lugares para identificar al autor o autores de estos actos vandálicos, así como para confirmar si se trata de la misma o mismas personas.