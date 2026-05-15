Absuelven "libremente" al hombre acusado de agredir sexualmente a dos menores hermanas en Salamanca durante el verano de 2023

La Audiencia Provincial de Salamanca absuelve a un hombre, nacido en Colombia, de un delito de agresión sexual a dos menores hermanas cometido en Salamanca durante el verano de 2023.

El acusado fue sentando en el banquillo de la Audiencia en abril de 2026, solicitándose para él 16 años de prisión.

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Según se recoge en la sentencia, al varón no le constan antecedentes penales, razón por la cual no ha tenido prisión preventiva.

El hombre cometió los delitos de agresión sexual de los cuales ha sido acusado en agosto de 2023 cuando las hermanas tenían 8 y 11 años. Lo hizo aprovechándose de la relación familiar que mantenía con ella, ya que era la pareja de la prima de la madre de las niñas. De hecho, en la sentencia figura que las menores se referían a él como tío.

Los hechos de los que se le acusan ocurrieron en la casa de las menores, cuando el varón las estaba cuidando. Concretamente, según detalla el escrito, una de las agresiones se produjo "estando los dos en el sofá tapados con una manta, le quitó la ropa a la menor y le tocó el cuerpo y la zona genital". Otro día, y en la misma cada de las menores, "viendo una película sentados en el sofá del salón de la vivienda, de nuevo tapados con una manta, desnudó a la menor, le chupó la zona genital y él mismo se quitólos pantalones. A continuación, realizó el amago de penetrar a la menor sin conseguirlo y le cogió la mano paraque fuera ella quien le tocara en el pene, y, aunque la niña quitó la mano, llegó a rozarle".

Esta mismo menor de 11 años fue agredida por tercera vez otro día diferente; en el caso de su hermana se han denunciado dos agresiones diferentes, similares en la práctica.

En dicha sentencia figura también que "las menores, como consecuencia de los hechos, han tenido síntomas de ansiedad e insomnio" y que una de las víctimas, la mayor, ha requerido de tratamiento psicológico.

Durante la tramitación de las actuaciones penales no se han adoptado medidas cautelares contra el investigado, también procesado.

En el fallo se indica que se absuelve libremente al hombre no haberse podido demostrar la culpabilidad del acusado, aunque no es una sentencia firme, puesto que se puede interponer contra ella recurso de apelación en los diez días siguientes.