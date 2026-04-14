Solicitan 16 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a dos menores en Salamanca

Este martes, la Audiencia Provincial de Salamanca sentará en el banquillo de los acusados a un hombre, cuyas iniciales corresponden a D.C.S.R, como presunto autor de dos delitos de agresión sexual continuada a dos menores.

Tal y como ha podido confirmar este medio, los hechos se remontan a 2023 y, como figura en el escrito de calificaciones del Ministerio Fiscal, se sucedieron en varias ocasiones.

D.C.S.R, pareja de la prima de la madre de las dos víctimas, se aprovechaba de la situación de superioridad que ostentaba para cometer las agresiones. Actuaba siempre cuando se quedaba a solas con ellas para cuidarlas.

En el momento de los hechos, las menores tenían 11 y 14 años respectivamente.

El Ministerio Fiscal solicita 16 años de prisión, 8 por cada uno de los delitos de agresión sexual, considerando que se trata de un hecho de carácter continuado.