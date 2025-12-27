Dos accidentes de tráfico y la incautación de hachís a un grupo de jóvenes empañan la madrugada de este sábado en Salamanca

También fueron requisados un total de trece botes de sprays a los jóvenes en la calle de La Alberca

La noche del viernes al sábado 27 de diciembre se ha saldado con dos accidentes viales y la incautación de varios objetos a un grupo de jóvenes, según señalan fuentes municipales a Salamanca24horas.

El primer accidente ha tenido lugar a las 22:11 horas en la Vía Helmántica. Un conductor se ha salido de la calzada e impactado contra una farola, requiriendo la presencia de los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca, como informó este medio. Ya de madrugada, a las 5:42 horas, otro vehículo ha chocado contra un elemento de la N630. Tan solo hay que lamentar daños materiales.

A las 3:00 horas, la Policía Local de Salamanca se ha trasladado a la calle de La Alberca para intervenir un total de trece botes de sprays, hachís y dos rotuladores a un grupo de tres jóvenes.

