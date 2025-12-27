Dos accidentes de tráfico y la incautación de hachís a un grupo de jóvenes empañan la madrugada de este sábado en Salamanca

Un coche se empotra contra una farola tras perder el control en la Vía Helmántica

La noche del viernes al sábado 27 de diciembre se ha saldado con dos accidentes viales y la incautación de varios objetos a un grupo de jóvenes, según señalan fuentes municipales a Salamanca24horas.

El primer accidente ha tenido lugar a las 22:11 horas en la Vía Helmántica. Un conductor se ha salido de la calzada e impactado contra una farola, requiriendo la presencia de los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca, como informó este medio. Ya de madrugada, a las 5:42 horas, otro vehículo ha chocado contra un elemento de la N630. Tan solo hay que lamentar daños materiales.

A las 3:00 horas, la Policía Local de Salamanca se ha trasladado a la calle de La Alberca para intervenir un total de trece botes de sprays, hachís y dos rotuladores a un grupo de tres jóvenes.