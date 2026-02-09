Acuerdo en el caso de la mujer retenida durante un mes en una buhardilla del barrio del Carmen: 37 años para el varón y 20 años y seis meses para la madre

GALERÍA | Casa situada en el barrio de El Carmen donde han liberado a una mujer que llevaba un mes atada de pies y manos en una buhardilla

Este lunes, 9 de febrero, se celebraba la audiencia preliminar por el caso de una mujer que estuvo retenida durante un mes, de manos y pies, en una buhardilla del barrio del Carmen. Una audiencia premilimar en la que se ha llegado a un acuerdo entre las partes donde J.M.J.J. y A.M.J.M. han aceptado penas de prisión de 37 años en el caso del varón y 20 años y seis meses en el caso de la madre.

Por videoconferencia, ambas personas han comparecido ante la Audiencia Provincial donde también han acordado una cuantía de 60.000 euros de indemnización por responsabilidad civil, como ha indicado el abogado de la acusación particular Elías Carcedo.

Para J.M.J.J., ex pareja de la víctima, se le ha acusado por maltrato habitual, delito de quebrantamiento de medida cautelar, delito de amenazas, delito de detención ilegal, delito continuado de estafa,, delito contra la integridad moral, delitos continuado de agresión sexual y un delito de lesiones.

Para A.M.J.M., madre del que fuera cónyuge de la joven, se le ha acusado por un delito de detención ilegal, delito de maltrato habitual, delito continuado de estafa, delito continuado de agresión sexual y un delito de lesiones.

Cabe recordar que SALAMANCA24HORAS mostró cómo era la vivienda del acusado, situada en la calle Linares y donde la Policía Nacional logró liberar a la fémina atada de manos y pies durante más de un mes. Ante esto, vecinos de la zona indicaron a este medio que les extrañaba el tiempo que llevaban sin verla, sin saber absolutamente nada de su vida ni su paradero.