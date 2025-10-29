Alarma por un incendio en un chalet de Valdelagua

Incendio en una vivienda en la urbanización de Valdelagua con presencia de bomberos, Policía Local y Guardia Civil

El fuego en el interior de una vivienda en Valdelagua ha puesto en alerta a los bomberos del parque de Villares de la Reina, que se han desplazado hasta el lugar tras el aviso recibido por el 1-1-2. Un incendio que habría quemado varios enseres de la propia casa y que se habría propagado rápidamente.

Hasta el lugar de los hechos, en la calle Perdices número 10 de la urbanización, se han desplazado dos dotaciones de bomberos que han sido alertados por la fuerte presencia de humo provocado por las llamas.

Asimismo, cabe destacar que, según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, no ha habido que lamentar heridos, ni por las llamas ni por inhalación de humo, por lo que el personal sanitario no ha tenido que desplazarse hasta el chalet afectado.

Por otro lado, la Policía Local de Santa Marta de Tormes, además de la Guardia Civil de Salamanca, se han movilizado hasta el lugar para regular el tráfico de la zona y evitar males mayores.

Hace tan solo dos meses, una fuga de gas provocó un incendio en la misma urbanización, dejando un herido por quemaduras tras romper con una máquina una tubería de la zona.