Anulan la sentencia de 57 años para el varón y la madre en el caso de la mujer retenida durante un mes en El Carmen

GALERÍA | Casa situada en el barrio de El Carmen donde han liberado a una mujer que llevaba un mes atada de pies y manos en una buhardilla

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado la nulidad de la sentencia del pasado 13 de febrero de 2026 donde ambas partes llegaban a un acuerdo en el caso de la mujer que estuvo retenida durante un mes en la buhardilla de una vivienda en el barrio del Carmen.

En la misma sentencia, se aceptaba penas de prisión de 37 años en el caso del varón y de 20 años y medio en el caso de la madre, en donde también se acordó una cuantía de 60.000 euros de indemnización por responsabilidad civil.

De este modo, el TSJCYL ha acordado la retroacción de las actuaciones “al momento inmediatamente anterior a la celebración del acto de conformidad”, considerando, además, incorrecta la aplicación de la pena para ambos acusados.

En el caso del hombre, J.M.M.M, ex pareja de la víctima, se le ha acusado de maltrato habitual, delito de quebrantamiento de medida cautelar, delito de amenazas, delito de detención ilegal, delito continuado de estafa, delito contra la integridad moral, delitos continuado de agresión sexual y un delito de lesiones.

Según ha explicado la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Audiencia Provincial habría aplicado incorrectamente el artículo 166.2 b) del Código Penal en relación a la detención ilegal agravada, al combinarlo directamente con el tipo básico del artículo 163, sin pasar por el requisito previo del artículo 166.1 sobre que el autor "no dé razón del paradero de la persona detenida".

La propia Salamanca ha explicado que este subtipo agravado se debería dar en situaciones de desaparición, no para casos en los que la víctima esté perfectamente localizada en un lugar. En este caso para dar con su liberación. Como ha indicado el propio Tribunal, se tendría que repetir el trámite de conformidad, además de que el fallo no modifique los hechos probados.

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Por otro lado, para la madre del conyúge de la mujer retenida, se le acusaba de un delito de detención ilegal, delito de maltrato habitual, delito continuado de estafa, delito continuado de agresión sexual y un delito de lesiones.

Para los hechos habría que remontarse al mes de agosto de 2024, en donde el detenido mantuvo atada de pies y manos a una cama a la víctima. El lugar, una habitación abuhardillada de una vivienda de la calle Linares. La Policía Nacional y la Policía Local acudieron al lugar tras escuchar los vecinos unos gritos de auxilio procedentes de la casa. Aunque en un primer lugar, al llamar los agentes a la puerta no les permitieron entrar, momentos después la madre accedió a ello.

Poco después, lograron dar con la buhardilla de la casa a la que se accedía a través de una escalera angosta. En ese momento, en la oscuridad, la silueta de un hombre agarraba de las muñecas a la mujer, a la que tenía inmovilizada. Más tarde, los agentes procedieron a la detención tanto del varón como de la propia madre.

Tal y como informaron fuentes policiales, la mujer, al ser liberada, presentaba fuertes olores a orín, encontrándose aturdida y presentando múltiples lesiones en muñecas, tobillos, cara y brazos.

Meses después, otro hecho similar golpeaba Salamanca, en el que en esta ocasión era otra mujer, de 59 años, la que estuvo retenida en su casa durante cinco meses. En el caso de uno de los varones, estuvo apropiándose indebidamente de una pensión que recibiía la fémina.