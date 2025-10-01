Aparece calcinado el coche robado en Carbajosa

Durante la noche del martes, un SEAT Ibiza de color rojo fue sustraído mientras se encontraba estacionado en la Calle Pinilla, en el municipio salmantino de Carbajosa de la Sagrada.

El propietario del vehículo presentó la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, que inició de inmediato las investigaciones para localizar tanto el coche como a los responsables del robo.

Sin embargo apenas unas horas después, durante la tarde de este miércoles, el vehículo ha sido hallado en un descampado cercano a la autovía, en el barrio de Buenos Aires, completamente calcinado.

Según las primeras pesquisas, y tal y como ha podido saber este medio, los autores del robo también se llevaron las llantas, así como otros enseres, antes de incendiar el automóvil.