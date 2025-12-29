Heridos un bebé y un adulto por un accidente entre un camión y un turismo en la rotonda de Buenos Aires

Un accidente entre un camión y un turismo se salda con un bebé y un adulto heridos

Un accidente entre un camión y un vehículo ha dejado un bebé y un adulto heridos, que han tenido que ser atendidos por una ambulancia del SACYL en la rotonda de Buenos Aires.

Un accidente entre un camión y un turismo se salda con un bebé y un adulto heridos en la rotonda de Buenos Aires

Un incidente que se ha producido a las 15:20 horas y que ha movilizado a Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias, que ha trasladado una ambulancia hasta el lugar. Más tarde, ha llegado un segundo vehículo sanitario al lugar.

Guardia Civil, una ambulancia y el coche afectado en la rotonda de Buenos Aires

La colisión entre ambos vehículos se habría producido en el punto kilométrico 244 de la N-620, estando tanto adulto como menor fuera del vehículo y conscientes. El accidente, además, ha producido retenciones momentáneas en el lugar que se han solucionado rápidamente.

Por último, cabe destacar que es uno de los puntos de la provincia de Salamanca más transitados en horas puntas, produciéndose accidente de manera muy común como en el mes de octubre, con tres coches que habñian colisionado junto a la rotonda de Buenos Aires y provocando retenciones.