Heridos un bebé y un adulto por un accidente entre un camión y un turismo en la rotonda de Buenos Aires
El incidente ha ocurrido a primera hora de la tarde en uno de los puntos más transitados de la provincia de Salamanca
Un accidente entre un camión y un vehículo ha dejado un bebé y un adulto heridos, que han tenido que ser atendidos por una ambulancia del SACYL en la rotonda de Buenos Aires.
Un incidente que se ha producido a las 15:20 horas y que ha movilizado a Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias, que ha trasladado una ambulancia hasta el lugar. Más tarde, ha llegado un segundo vehículo sanitario al lugar.
La colisión entre ambos vehículos se habría producido en el punto kilométrico 244 de la N-620, estando tanto adulto como menor fuera del vehículo y conscientes. El accidente, además, ha producido retenciones momentáneas en el lugar que se han solucionado rápidamente.
Por último, cabe destacar que es uno de los puntos de la provincia de Salamanca más transitados en horas puntas, produciéndose accidente de manera muy común como en el mes de octubre, con tres coches que habñian colisionado junto a la rotonda de Buenos Aires y provocando retenciones.
También te puede interesar
Lo último